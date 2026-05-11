Пекін завмер в очікуванні: війна з Іраном дала Китаю шанс вдарити по слабкому місцю США

Конфлікт США з Іраном несподівано перетворився на стратегічний подарунок для Китаю. Поки Вашингтон втягується у протистояння на Близькому Сході, Пекін уважно вивчає слабкі сторони американської армії та робить висновки щодо можливого майбутнього зіткнення навколо Тайваню. Про це пише Politico.

Китай та США. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, китайські військові фіксують тривожні зміни у пріоритетах Пентагону. Стримування Китаю вже не є головним завданням американської оборонної стратегії, оскільки значні ресурси США йдуть на іранський напрямок та захист Ормузької протоки.

Особливу увагу приділяє Пекін тому, як американці ведуть сучасні військові операції. Китайські аналітики вивчають темпи ракетних ударів, роботу логістики, методи розвідки та використання високоточної зброї. Один із представників оборонного відомства США визнав, що китайська армія буквально "розбирає по деталях" дії Вашингтона проти Ірану у пошуках уразливостей.

Головний висновок Пекіна – США витрачають надто дорогі та обмежені ресурси. Йдеться насамперед про крилаті ракети Tomahawk та системи Patriot, які можуть знадобитися в Індо-Тихоокеанському регіоні для захисту Тайваню.

Експерти попереджають: Китай здатний використати досвід Ірану в набагато масштабнішому форматі. Якщо Тегеран перевантажує ППО дешевими дронами-камікадзе, армія Китаю може буквально "засипати" оборону противника величезною кількістю ракет.

Незважаючи на відсутність реального бойового досвіду після війни з В'єтнамом у 1979 році та масштабні чистки в армії, які проводить Сі Цзіньпін, Китай вивчав десятиліттями американський спосіб ведення війни. Пекін аналізує залежність США від авіабаз, танкерів-заправників та складної логістики.

На цьому тлі майбутня зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна може пройти в умовах, коли саме Китай відчуває посилення власних позицій. У Пентагоні побоюються: поки США витрачають арсенали на Близькому Сході, Пекін просто чекає на момент, коли американські запаси почнуть виснажуватися.



