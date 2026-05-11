День, когда может все решиться: что известно о переговорах Трампа и Си

МИД Китая официально подтвердил: президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в КНР 13-15 мая по приглашению Си Цзиньпина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации МИД КНР.

Отмечается, что визит займет три дня. Он продлится с 13 по 15 мая. Официальное подтверждение со стороны Пекина поступило утром 11 мая. Ранее Белый дом сообщал, что открытая церемония и переговоры состоятся в четверг, а визит завершится в пятницу.

Уже также очерчены ключевые темы переговоров – иранская война, покупка Китаем иранской нефти, торговые отношения и редкоземельные металлы.

В частности, по данным издания Al Jazeera, официальные представители США предупредили, что Трамп будет "оказывать давление" на Пекин.

Вашингтон обвиняет Пекин в финансировании Ирана из-за масштабных закупок нефти.

"Иран — крупнейший государственный спонсор терроризма, а Китай покупает 90% их энергии — и таким образом финансирует крупнейшего государственного спонсора терроризма", — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Анонимный представитель администрации сообщил, что Трамп может "оказать давление" на Китай относительно покупки иранской нефти и поставки товаров двойного использования в Тегеран. Китай, в свою очередь, отказывается признавать американские "односторонние" санкции против иранского нефтяного сектора.

