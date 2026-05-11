Головна Новини Суспільство події День, коли може все вирішитися: що відомо про переговори Трампа та Сі
День, коли може все вирішитися: що відомо про переговори Трампа та Сі

Пекін підтвердив, що Сі чекає на Трампа для тривалого діалогу

11 травня 2026, 07:08
Кравцев Сергей

МЗС Китаю офіційно підтвердило: президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР 13-15 травня на запрошення Сі Цзіньпіна. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації МЗС КНР.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що візит триватиме три дні. Він триватиме з 13 до 15 травня. Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія та переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться у п'ятницю.

Вже також окреслено ключові теми переговорів – іранську війну, купівлю Китаєм іранської нафти, торговельні відносини та рідкісноземельні метали.

Зокрема, за даними видання Al Jazeera, офіційні представники США попередили, що Трамп "чинитиме тиск" на Пекін.

Вашингтон звинувачує Пекін у фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі нафти.

"Іран — найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії — і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму", — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Анонімний представник адміністрації повідомив, що Трамп може "натиснути" на Китай щодо купівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного використання до Тегерану. Китай, у свою чергу, відмовляється визнавати американські односторонні санкції проти іранського нафтового сектора.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп різко розкритикував відповідь Ірану на американський проект угоди про припинення війни, назвавши пропозиції Тегерана "абсолютно неприйнятними". Заява американського лідера пролунала на тлі очікувань Вашингтона, що сторони наблизяться до компромісу після кількох раундів непрямих переговорів.



Джерело: https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/wsrc/202605/t20260511_11908077.html
