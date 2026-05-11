День, коли може все вирішитися: що відомо про переговори Трампа та Сі

МЗС Китаю офіційно підтвердило: президент США Дональд Трамп здійснить державний візит до КНР 13-15 травня на запрошення Сі Цзіньпіна. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації МЗС КНР.

Зазначається, що візит триватиме три дні. Він триватиме з 13 до 15 травня. Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія та переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться у п'ятницю.

Вже також окреслено ключові теми переговорів – іранську війну, купівлю Китаєм іранської нафти, торговельні відносини та рідкісноземельні метали.

Зокрема, за даними видання Al Jazeera, офіційні представники США попередили, що Трамп "чинитиме тиск" на Пекін.

Вашингтон звинувачує Пекін у фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі нафти.

"Іран — найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії — і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму", — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Анонімний представник адміністрації повідомив, що Трамп може "натиснути" на Китай щодо купівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного використання до Тегерану. Китай, у свою чергу, відмовляється визнавати американські односторонні санкції проти іранського нафтового сектора.

