Пекин замер в ожидании: война с Ираном дала Китаю шанс ударить по слабому месту США

Конфликт США с Ираном неожиданно превратился в стратегический подарок для Китая. Пока Вашингтон втягивается в противостояние на Ближнем Востоке, Пекин внимательно изучает слабые стороны американской армии и делает выводы для возможного будущего столкновения вокруг Тайваня. Об этом пишет Politico.

По данным издания, китайские военные фиксируют тревожные изменения в приоритетах Пентагона. Сдерживание Китая уже не выглядит главной задачей американской оборонной стратегии, поскольку значительные ресурсы США уходят на иранское направление и защиту Ормузского пролива.

Особое внимание Пекин уделяет тому, как американцы ведут современные военные операции. Китайские аналитики изучают темпы ракетных ударов, работу логистики, методы разведки и использование высокоточного оружия. Один из представителей оборонного ведомства США признал, что китайская армия буквально "разбирает по деталям" действия Вашингтона против Ирана в поисках уязвимостей.

Главный вывод Пекина – США расходуют слишком дорогие и ограниченные ресурсы. Речь идет прежде всего о крылатых ракетах Tomahawk и системах Patriot, которые могут понадобиться в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты Тайваня.

Эксперты предупреждают: Китай способен использовать опыт Ирана в гораздо более масштабном формате. Если Тегеран перегружает ПВО дешевыми дронами-камикадзе, то армия Китая может буквально "засыпать" оборону противника огромным количеством ракет.

Несмотря на отсутствие реального боевого опыта после войны с Вьетнамом в 1979 году и масштабные чистки в армии, которые проводит Си Цзиньпин, Китай десятилетиями изучал американский способ ведения войны. Пекин анализирует зависимость США от авиабаз, танкеров-заправщиков и сложной логистики.

На этом фоне предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в условиях, когда именно Китай чувствует усиление собственных позиций. В Пентагоне опасаются: пока США тратят арсеналы на Ближнем Востоке, Пекин просто выжидает момент, когда американские запасы начнут истощаться.



