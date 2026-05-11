Пекин замер в ожидании: война с Ираном дала Китаю шанс ударить по слабому месту США
Пекин замер в ожидании: война с Ираном дала Китаю шанс ударить по слабому месту США

Пока Вашингтон тратит ракеты и ресурсы на Ближнем Востоке, Китай изучает уязвимости армии США и готовится к возможному конфликту за Тайвань

11 мая 2026, 08:50
Кравцев Сергей

Конфликт США с Ираном неожиданно превратился в стратегический подарок для Китая. Пока Вашингтон втягивается в противостояние на Ближнем Востоке, Пекин внимательно изучает слабые стороны американской армии и делает выводы для возможного будущего столкновения вокруг Тайваня. Об этом пишет Politico.

Пекин замер в ожидании: война с Ираном дала Китаю шанс ударить по слабому месту США

Китай и США. Фото: из открытых источников

По данным издания, китайские военные фиксируют тревожные изменения в приоритетах Пентагона. Сдерживание Китая уже не выглядит главной задачей американской оборонной стратегии, поскольку значительные ресурсы США уходят на иранское направление и защиту Ормузского пролива.

Особое внимание Пекин уделяет тому, как американцы ведут современные военные операции. Китайские аналитики изучают темпы ракетных ударов, работу логистики, методы разведки и использование высокоточного оружия. Один из представителей оборонного ведомства США признал, что китайская армия буквально "разбирает по деталям" действия Вашингтона против Ирана в поисках уязвимостей.

Главный вывод Пекина – США расходуют слишком дорогие и ограниченные ресурсы. Речь идет прежде всего о крылатых ракетах Tomahawk и системах Patriot, которые могут понадобиться в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты Тайваня.

Эксперты предупреждают: Китай способен использовать опыт Ирана в гораздо более масштабном формате. Если Тегеран перегружает ПВО дешевыми дронами-камикадзе, то армия Китая может буквально "засыпать" оборону противника огромным количеством ракет.

Несмотря на отсутствие реального боевого опыта после войны с Вьетнамом в 1979 году и масштабные чистки в армии, которые проводит Си Цзиньпин, Китай десятилетиями изучал американский способ ведения войны. Пекин анализирует зависимость США от авиабаз, танкеров-заправщиков и сложной логистики.

На этом фоне предстоящая встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в условиях, когда именно Китай чувствует усиление собственных позиций. В Пентагоне опасаются: пока США тратят арсеналы на Ближнем Востоке, Пекин просто выжидает момент, когда американские запасы начнут истощаться.




Источник: https://www.politico.com/news/2026/05/08/china-lessons-iran-trump-xi-00912539?cid=apn
