Пекельна спека і зливи як у тропіках: українців приголомшили перспективами погоди на літо 2026 року

Попри холодний та дощовий кінець весняного сезону, синоптики вже прогнозують, що з перших днів червня розпочнеться різке потепління та серія тривалих хвиль спеки. Цьогорічне літо обіцяє бути напруженим через поєднання високих температур і різких літніх опадів, які нерівномірно розподілятимуться по території країни.

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Як повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха, температурний режим у червні очікується на півтора градуса вище від кліматичної норми. Для червня норма становить від 19 до 23 градусів. Це означає, що вже на початку літнього періоду більшість регіонів відчує перші серйозні прояви спеки.

Найбільш жаркими днями традиційно відзначаться південні та східні області країни, а також Закарпаття, де температури можуть суттєво перевищувати середньомісячні показники. Водночас літні опади очікуються дуже мінливими та локалізованими, що створює додаткові ризики для аграрного та міського господарства.

Метеорологи наголошують, що літо 2026 року стане серйозним випробуванням через поєднання тривалих періодів спеки та раптових тропічних злив, коли за кілька годин на місто може випасти місячна норма опадів. У цьому контексті особливо важливим стає питання, як українські міста впораються з таким навантаженням, враховуючи пошкоджену російськими атаками інфраструктуру та обмежені ресурси енергетики.

"Коментарі" вже писали, що в Україні вже найближчими днями очікується відчутна зміна погодних умов. За прогнозами синоптиків, температурний фон почне поступово знижуватися, однак різких погодних "провалів" не прогнозується. Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.