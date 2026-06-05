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Адская жара и ливни как в тропиках: украинцев ошеломили перспективами погоды на лето 2026 года

Самые высокие температуры, как правило, фиксируются в южных и восточных регионах страны, а также в Закарпатье

5 июня 2026, 23:05
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Клименко Елена

Несмотря на холодный и дождливый конец весеннего сезона, синоптики прогнозируют, что с первых дней июня начнется резкое потепление и серия длительных волн жары. Лето этого года обещает быть напряженным из-за сочетания высоких температур и резких летних осадков, которые неравномерно будут распределяться по территории страны.

Адская жара и ливни как в тропиках: украинцев ошеломили перспективами погоды на лето 2026 года

Фото: из открытых источников

Как сообщила начальница отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентру Наталья Птуха, температурный режим в июне ожидается на полтора градуса выше климатической нормы. Для июня норма составляет от 19 до 23 градусов. Это означает, что уже в начале летнего периода большинство регионов ощутят первые серьезные проявления жары.

Наиболее жаркими днями традиционно отметятся южные и восточные области страны, а также Закарпатье, где температура может существенно превышать среднемесячные показатели. В то же время, летние осадки ожидаются очень изменчивыми и локализованными, что создает дополнительные риски для аграрного и городского хозяйства.  

Метеорологи отмечают, что лето 2026 станет серьезным испытанием из-за сочетания длительных периодов жары и внезапных тропических ливней, когда через несколько часов на город может выпасть месячная норма осадков. В этом контексте особенно важен вопрос, как украинские города справятся с такой нагрузкой, учитывая поврежденную российскими атаками инфраструктуру и ограниченные ресурсы энергетики.

"Комментарии" уже писали, что в Украине уже в ближайшие дни ожидается ощутимое изменение погодных условий. По прогнозам синоптиков, температурный фон станет постепенно снижаться, однако резких погодных "провалов" не прогнозируется. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.



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