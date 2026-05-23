Пастка в один клік: як фейкові онлайн-магазини виманюють гроші українців

В Україні стрімко зростає кількість фейкових онлайн-магазинів, які маскуються під відомі бренди та маркетплейси, виманюючи гроші у покупців. Про це йдеться у новому розслідуванні BIHUS Info, журналісти якого дослідили схеми роботи інтернет-шахраїв.

За даними розслідувачів, аферисти створюють сайти, які зовні майже неможливо відрізнити від справжніх магазинів. Вони копіюють дизайн популярних платформ, використовують логотипи брендів, фальшиві відгуки та обіцяють “ексклюзивні” знижки до 70%.

Найчастіше шахраї заманюють покупців надто низькими цінами на техніку, одяг, взуття або косметику. Після повної передоплати клієнт або взагалі не отримує товар, або йому надсилають дешеву підробку.

Журналісти встановили, що багато таких магазинів працюють лише кілька тижнів. Після хвилі скарг сайт закривають, а через кілька днів запускають новий – вже під іншою назвою.

Окрему роль у просуванні фейкових магазинів відіграють соцмережі. Шахраї масово запускають рекламу у TikTok, Instagram та Facebook, використовуючи емоційні ролики та “обмежені акції”, щоб змусити людей купувати швидко й без перевірки продавця.

Експерти радять звертати увагу на кілька тривожних сигналів: відсутність юридичної інформації, лише передоплата, дивні доменні адреси, закриті коментарі в соцмережах та неприродно низькі ціни.

У BIHUS Info наголошують: через розвиток онлайн-торгівлі кількість цифрових шахрайств лише зростатиме. І головна зброя покупця – не довіра до красивого сайту, а уважна перевірка продавця перед оплатою.

