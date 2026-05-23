Ловушка в один клик: как фейковые онлайн-магазины выманивают деньги украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Ловушка в один клик: как фейковые онлайн-магазины выманивают деньги украинцев

Расследование журналистов показало, как мошенники копируют известные бренды, запускают скидки и исчезают после оплаты

23 мая 2026, 15:10
Автор:
Кравцев Сергей

В Украине стремительно растет количество фейковых онлайн магазинов, которые маскируются под известные бренды и маркетплейсы, выманивая деньги у покупателей. Об этом говорится в новом расследовании BIHUS Info, журналисты которого изучили схемы работы интернет-мошенников.

По данным расследователей, аферисты создают сайты, которые внешне почти неотличимы от настоящих магазинов. Они копируют дизайн популярных платформ, используют логотипы брендов, фальшивые отзывы и обещают эксклюзивные скидки до 70%.

Чаще мошенники привлекают покупателей слишком низкими ценами на технику, одежду, обувь или косметику. После полной предоплаты клиент либо вообще не получает товар, либо ему присылают дешевую подделку.

Журналисты установили, что многие такие магазины работают всего несколько недель. После волны жалоб сайт закрывают, а через несколько дней запускают новый – уже под другим названием.

Отдельную роль в продвижении фейковых магазинов играют соцсети. Мошенники массово запускают рекламу в TikTok, Instagram и Facebook, используя эмоциональные ролики и ограниченные акции, чтобы заставить людей покупать быстро и без проверки продавца.

Эксперты советуют обращать внимание на несколько тревожных сигналов: отсутствие юридической информации, только предоплата, странные доменные адреса, закрытые комментарии в соцсетях и низкие цены.

В BIHUS Info отмечают: из-за развития онлайн-торговли количество цифровых мошенничеств будет только расти. И главное оружие покупателя – не доверие красивому сайту, а внимательная проверка продавца перед оплатой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R0TJj4zIkGc
