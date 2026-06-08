Пашинян розгромив ставку Кремля: чи втрачає Путін останні опори на Кавказі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян здобув впевнену перемогу на парламентських виборах, зберігши контроль над законодавчою владою та можливість майже самостійно формувати уряд. Згідно з підсумками підрахунку всіх бюлетенів, очолювана ним партія "Громадянський договір" отримала майже половину голосів виборців і забезпечила абсолютну більшість мандатів. Що означає перемога Пашиняна? Чи можна сказати, що Путін вчергове програв на теренах пострадянського простору? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, забравши думки експертів.

Вибори у Вірменії. Фото: з відкритих джерел

Поразка Росії у Вірменії буде мати достатньо великі геополітичні наслідки

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук так прокоментував ситуацію:

"Загалом, перемогу Пашиняна і його партії можна розглядати, як черговий приклад російської геополітичної партії, особливо, якщо рахувати, наскільки різко говорили про вірменську владу представники Росії, російські пропагандисти. Але, тим не менше, перемога більш ніж переконала, хоча противники діючої влади Вірменії намагалися її применшити. Тобто це черговий приклад серйозної геополітичної поразки Росії за достатньо невеликий період часу".

Співрозмовник порталу "Коментарі" продовжує, очевидно, що це не може не мати відповідних наслідців. Тому що Росія продовжує втрачати союзників на Кавказі.

"Росія продовжує втрачати союзників, при тому, що цього разу, що теж дуже важливо, Росія постійно ставила питання руба – або Європейський Союз, або ми. Якщо ви обираєте не нас, значить, ви обираєте Європейський Союз, значить, у вас будуть великі проблеми. Але, незважаючи на це все, це, за великим рахунком, не допомогло. Є ще один цікавий момент результатів виборів у Вірменії. Хоча Росія рішучо виступала проти Пашиняна, тим не менше Сполучені Штати якраз навпаки підтримали діючого прем’єра країни", – зазначив Петро Олещук.

За його словами, це один із прикладів руйнації, де-факто, цього самого союзу між Росією і Сполученими Штатами, який намагалися побудувати адміністрація Трампа від початку його каденції. Тому результати виборів безперечно важливі. Це велика поразка Росії, яка буде мати достатньо великі геополітичні наслідки.

Перемога Пашиняна все ще не означає повний розрив з Москвою

Політолог Дмитро Воронков погоджується з тим, що Росія справді програла вибори в Вірменії. Адже 55% за партію Пашиняна – це розгром. Але, проросійські партії набирають 35-36%, а тому, Росія спробує продовжити активно грати

"Це четверта підряд поразка російської пропагандистської машини. До цього були Румунія, Молдова та Угорщина. І це третя поразка команди Кірієнка на закордонних виборах. З огляду на такий результат, позиції Кірієнка не можуть не ослабнути. В цілому, його позиції багато в чому будуть залежати від того, як йому вдасться провести осінню виборчу кампанію в Думу і зупинити перетікання лоялістів в стан опозиції. Проте, незадоволених діями Кірієнка надто багато і кулуарні війни проти нього тільки починаються", – зазначив експерт.

Він продовжує, якщо подивитися трохи ширше – ці поразки показують, що бути проросійським в політиці стає невигідним. Тут красномовним є дрейф Фіцо після поразки Орбана, але це лише початок. В багатьох проросійських політиків починає виникати страх, що формула "за Росію – означає лузер" може стати всеосяжною.

"Перемога Пашиняна все ще не означає повний розрив з Москвою, як це може багатьом здатися. Схоже, Пашинян спробує ще раз домовитися, особливо з огляду на дешевий газ. Тут варто зазначити: на нього ніхто не тисне, щоб він розірвав з Росією. А тому, якщо росіяни не будуть повними ідіотами, вони зможуть зберегти нинішній статус-кво. Якщо ні, розпочнеться дуже складний процес витіснення Росії не лише з Вірменії, а з Кавказу в цілому", – підсумував політолог.

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