Пашинян разгромил ставку Кремля: теряет ли Путин последние опоры на Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал уверенную победу на парламентских выборах, сохранив контроль над законодательными властями и возможность почти самостоятельно формировать правительство. Согласно итогам подсчета всех бюллетеней, возглавляемая им партия "Гражданский договор" получила почти половину голосов избирателей и обеспечила абсолютное большинство мандатов. Что значит победа Пашиняна? Можно ли сказать, что Путин в очередной раз проиграл на постсоветском пространстве? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, забрав мнения экспертов.

Выборы в Армении. Фото: из открытых источников

Поражение России в Армении будет иметь достаточно большие геополитические последствия

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так прокомментировал ситуацию:

"В общем, победу Пашиняна и его партии можно рассматривать как очередной пример российской геополитической партии, особенно, если считать, насколько резко говорили об армянских властях представители России, российские пропагандисты. Но, тем не менее, победа более чем убедила, хотя противники действующей власти в Армении пытались ее приуменьшить. То есть, это очередной пример серьезного геополитического поражения России за достаточно небольшой период времени".

Собеседник портала "Комментарии" продолжает, очевидно, что это не может не иметь соответствующих последствий. Потому что Россия продолжает терять союзников на Кавказе.

"Россия продолжает терять союзников, при том, что в этот раз, что тоже очень важно, Россия постоянно ставила вопрос ребром – либо Европейский Союз, либо мы. Если вы выбираете не нас, значит, вы выбираете Европейский Союз, значит, у вас будут большие проблемы. Но, несмотря на это все, это по большому счету не помогло. Есть еще один любопытный момент результатов выборов в Армении. Хотя Россия решительно выступала против Пашиняна, тем не менее, Соединенные Штаты как раз наоборот поддержали действующего премьера страны", – отметил Петр Олещук.

По его словам, это один из примеров разрушения, де-факто, этого же союза между Россией и Соединенными Штатами, который пытались построить администрация Трампа с начала его каденции. Поэтому результаты выборов, безусловно, важны. Это большое поражение России, которое будет иметь достаточно большие геополитические последствия.

Победа Пашиняна все еще не означает полного разрыва с Москвой

Политолог Дмитрий Воронков согласен с тем, что Россия действительно проиграла выборы в Армении. Ведь 55% за партию Пашиняна – это разгром. Но пророссийские партии набирают 35-36%, а потому Россия попытается продолжить активно играть.

Это четвертое подряд поражение российской пропагандистской машины. До этого были Румыния, Молдова и Венгрия. И это третье поражение команды Кириенко на зарубежных выборах. Учитывая такой результат позиции Кириенко не могут не ослабнуть. В целом, его позиции во многом будут зависеть от того, как ему удастся провести осеннюю избирательную кампанию в Думу и остановить переток лоялистов в состояние оппозиции. Однако недовольных действиями Кириенко слишком много и кулуарные войны против него только начинаются", – отметил эксперт.

Он продолжает, если посмотреть немного шире – эти поражения показывают, что пророссийским в политике становится невыгодным. Здесь красноречивым является дрейф Фицо после поражения Орбана, но это только начало. У многих пророссийских политиков начинает появляться ужас, что формула "за Россию – значит лузер" может стать всеобъемлющей.

"Победа Пашиняна все еще не означает полного разрыва с Москвой, как это может многим показаться. Похоже, Пашинян попытается еще раз договориться, особенно ввиду дешевого газа. Здесь следует отметить: на него никто не давит, чтобы он разорвал с Россией. Поэтому, если россияне не будут полными идиотами, они смогут сохранить нынешний статус-кво. Если нет, начнется сложнейший процесс вытеснения России не только из Армении, а с Кавказа в целом", – подытожил политолог.

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