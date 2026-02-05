Патрульна поліція Львівщини повідомила про курйозний, але протиправний випадок, що стався на вулиці Кульпарківській. Біля одного з торгових центрів інспектори виявили автомобіль Jeep Wrangler, водій якого вирішив скористатися сніговими завалами для паркування.

Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф

Як зазначають правоохоронці, керманич "здійснив зупинку на місці для людей з інвалідністю, припаркувавшись на сніговій кучугурі". Проте такий креативний підхід не звільнив його від відповідальності. "Винахідливість не дала очікуваного результату для водія. Інспектори відразу відреагували на правопорушення", — підкреслили у пресслужбі.

Поліцейські встановили особу 38-річного порушника та винесли постанову за ч. 6 ст. 122 КУпАП. Дана стаття стосується зупинки чи стоянки на місцях, призначених виключно для водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить таких осіб.

Патрульні закликали громадян до сумлінності, нагадавши: "Зупинка та стоянка транспортних засобів мають здійснюватися відповідно до вимог ПДР, а не "як зручно"".

