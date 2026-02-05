logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф
commentss НОВИНИ Всі новини

Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф

«Не як зручно, а за ПДР»: поліція Львівщини оштрафувала керманича за порушення правил стоянки біля ТЦ

5 лютого 2026, 19:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Патрульна поліція Львівщини повідомила про курйозний, але протиправний випадок, що стався на вулиці Кульпарківській. Біля одного з торгових центрів інспектори виявили автомобіль Jeep Wrangler, водій якого вирішив скористатися сніговими завалами для паркування.

Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф

Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф

Як зазначають правоохоронці, керманич "здійснив зупинку на місці для людей з інвалідністю, припаркувавшись на сніговій кучугурі". Проте такий креативний підхід не звільнив його від відповідальності. "Винахідливість не дала очікуваного результату для водія. Інспектори відразу відреагували на правопорушення", — підкреслили у пресслужбі.

Поліцейські встановили особу 38-річного порушника та винесли постанову за ч. 6 ст. 122 КУпАП. Дана стаття стосується зупинки чи стоянки на місцях, призначених виключно для водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить таких осіб.

Патрульні закликали громадян до сумлінності, нагадавши: "Зупинка та стоянка транспортних засобів мають здійснюватися відповідно до вимог ПДР, а не "як зручно"".

Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф - фото 2
Паркування на кучугурі не допомогло: за що у Львові водій Jeep отримав штраф - фото 2
                                                                                       

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Мінрегіон пропонує запровадити нові правила для ринку таксі. Водіям планують видавати електронні сертифікати терміном на 2 роки вартістю один прожитковий мінімум — 3 328 грн у 2026 році. Без сертифіката працювати буде заборонено. Нові правила для водіїв таксі Серед вимог — мінімальний вік 20 років, водійське посвідчення категорії "B" зі стажем понад два роки, щорічний медогляд, відсутність понад п’яти порушень ПДР за рік та будь-яких судимостей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини