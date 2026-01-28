Нові правила для водіїв таксі в Україні

Мінрегіон пропонує запровадити нові правила для ринку таксі. Водіям планують видавати електронні сертифікати терміном на 2 роки вартістю один прожитковий мінімум — 3 328 грн у 2026 році. Без сертифіката працювати буде заборонено.

Нові правила для водіїв таксі

Серед вимог — мінімальний вік 20 років, водійське посвідчення категорії "B" зі стажем понад два роки, щорічний медогляд, відсутність понад п’яти порушень ПДР за рік та будь-яких судимостей.

Для офіційних перевізників вводять жорсткіші умови: обов’язкові трудові договори, таксометри, спецмаркування авто та QR-коди в салоні й під лобовим склом, через які пасажир зможе перевірити водія та його дозвіл на роботу.

Самозайнятим водіям дозволять брати замовлення виключно через цифрові платформи. Контроль планують посилити рейдовими перевірками та штрафами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в продовж 2025 року в Україні було зареєстровано 28 913 нових компаній, водночас 2 871 бізнес припинив діяльність, свідчать дані дослідження аналітичної платформи YC.Market.

Аналітики зазначають, що понад половина як нових реєстрацій, так і закриттів бізнесу припала на друге півріччя 2025 року, що вказує на пожвавлення ділової активності наприкінці року. У порівнянні з 2024-м, кількість новостворених компаній зросла, однак паралельно збільшилася й кількість підприємств, які припинили роботу. Найактивніше бізнес відкривали у регіонах із традиційно високою економічною концентрацією. Абсолютним лідером став Київ, де за рік зареєстрували 10 401 компанію. Далі йдуть Львівська область з 2 504 новими підприємствами та Дніпропетровська область — 2 320. У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю нових компаній також увійшли Київська область (1 912) та Одеська область (1 869). Натомість у прифронтових та прикордонних регіонах показники залишаються вкрай низькими. Найменше нових бізнесів зареєстрували у Херсонській області — лише 80 компаній за рік. Також низькі показники зафіксовані у Чернігівській (261), Сумській (287), Чернівецькій (366) та Кіровоградській (407) областях.

