Минрегион предлагает ввести новые правила для рынка такси. Водителям планируют выдавать электронные сертификаты сроком на 2 года стоимостью один прожиточный минимум — 3328 грн в 2026 году. Без сертификата работать будет запрещено.

Новые правила для водителей такси

Среди требований — минимальный возраст 20 лет, водительское удостоверение категории "B" со стажем более двух лет, ежегодный медосмотр, отсутствие более пяти нарушений ПДД за год и судимостей.

Для официальных перевозчиков вводятся более жесткие условия: обязательные трудовые договоры, таксометры, спецмаркировка авто и QR-коды в салоне и под лобовым стеклом, по которым пассажир сможет проверить водителя и его разрешение на работу.

Самозанятым водителям разрешат брать заказы исключительно через цифровые платформы. Контроль планируется усилить рейдовыми проверками и штрафами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в течение 2025 года в Украине было зарегистрировано 28 913 новых компаний, в то же время 2 871 бизнес прекратил деятельность, свидетельствуют данные исследования аналитической платформы YC.Market.

Аналитики отмечают, что более половины как новых регистраций, так и закрытий бизнеса пришлось на второе полугодие 2025 года, что указывает на оживление деловой активности в конце года. По сравнению с 2024-м количество новообразованных компаний возросло, однако параллельно увеличилось и количество предприятий, прекративших работу. Активнее всего бизнес открывали в регионах с традиционно высокой экономической концентрацией. Абсолютным лидером стал Киев, где за год зарегистрировали 10401 компанию. Далее следуют Львовская область с 2504 новыми предприятиями и Днепропетровская область — 2320. В пятерку регионов с наибольшим количеством новых компаний также вошли Киевская область (1912) и Одесская область (1869). В прифронтовых и приграничных регионах показатели остаются крайне низкими. Меньше новых бизнесов зарегистрировали в Херсонской области — всего 80 компаний в год. Также низкие показатели отмечены в Черниговской (261), Сумской (287), Черновицкой (366) и Кировоградской (407) областях.

