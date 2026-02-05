logo

Парковка на сугробах не помогла: за что во Львове водитель Jeep получил штраф
commentss НОВОСТИ Все новости

Парковка на сугробах не помогла: за что во Львове водитель Jeep получил штраф

«Не как удобно, а по ПДД»: полиция Львовщины оштрафовала водителя за нарушение правил стоянки возле ТЦ

5 февраля 2026, 19:05
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Патрульная полиция Львовщины сообщила о курьезном, но противоправном случае, который произошел на улице Кульпарковской. У одного из торговых центров инспекторы обнаружили автомобиль Jeep Wrangler, водитель которого решил воспользоваться снежными парковочными завалами.

Как отмечают правоохранители, наставник "осуществил остановку на месте для людей с инвалидностью, припарковавшись на снежной сугробе". Однако такой креативный подход не освободил его от ответственности. "Находчивость не дала ожидаемого результата для водителя. Инспекторы сразу отреагировали на правонарушения", — подчеркнули в пресс-службе.

Полицейские установили личность 38-летнего нарушителя и вынесли постановление по ч. 6 ст. 122 КУоАП. Данная статья касается остановки или стоянки на местах, предназначенных исключительно для водителей с инвалидностью или перевозящих таких лиц.

Патрульные призвали граждан к добросовестности, напомнив: "Остановка и стоянка транспортных средств должны производиться в соответствии с требованиями ПДД, а не "как удобно"".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минрегион предлагает ввести новые правила для рынка такси. Водителям планируют выдавать электронные сертификаты сроком на 2 года стоимостью один прожиточный минимум — 3328 грн в 2026 году. Без сертификата работать будет запрещено. Новые правила для водителей такси Среди требований — минимальный возраст 20 лет, водительское удостоверение категории "B" со стажем более двух лет, ежегодный медосмотр, отсутствие более пяти нарушений ПДД за год и любых судимостей.



