Париж готує сигнал Кремлю: навіщо Макрон збирає найбільшу коаліцію на підтримку України

Франція готується провести одну із найбільш значущих міжнародних зустрічей на підтримку України. Напередодні святкування Дня взяття Бастилії у Парижі відбудеться саміт "Коаліції бажаючих", який об'єднає керівників понад двох десятків держав для обговорення подальшої допомоги Києву.

Еммануель Макрон. Фото: з відкритих джерел

За інформацією європейських ЗМІ, участь у зустрічі підтвердили щонайменше 25 глав держав та урядів. Створена з ініціативи Парижа та Лондона коаліція вже розширилася до 37 учасників, а вперше до її роботи приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Головним завданням зустрічі стане демонстрація того, що західна підтримка України залишається незмінною, незважаючи на затяжний характер війни. У французькому керівництві наголошують: Кремль не повинен розраховувати на зниження єдності союзників чи "втому" Заходу.

Однією із ключових тем переговорів стане посилення української протиповітряної оборони. Лідери обговорюватимуть перспективи ліцензійного виробництва ракет Patriot на території України, а також можливе створення ширшої системи протиракетного захисту. Крім того, на порядку денному залишаться гарантії безпеки, які можуть надати Києву у разі припинення вогню. Серед варіантів – розміщення багатонаціональних сил далеко від лінії фронту, двосторонні юридично обов'язкові угоди та участь США в моніторингу дотримання можливого перемир'я.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський проведе у Парижі два дні. Символічно, що зустріч проходитиме перед головним національним святом Франції. У військовому параді візьмуть участь близько 6,8 тисяч військовослужбовців, включаючи майже 500 представників країн коаліції. Особливу увагу приверне повітряна частина параду, де разом із французькою пілотажною групою виступатимуть винищувачі Mirage під керівництвом українських пілотів, які пройшли підготовку у Франції.

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