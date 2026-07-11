Когда у Украины появятся собственные ракеты для Patriot: на Западе указали на большую проблему

Решение президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство компонентов для систем противовоздушной обороны Patriot стало одним из самых громких итогов саммита НАТО. Однако специалисты предупреждают: между политическим решением и появлением первых украинских ракет пройдет немало времени.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Как пишет Die Welt, Patriot остаются практически единственной западной системой, способной эффективно уничтожать российские баллистические ракеты "Искандер-М" и гиперзвуковые "Кинжалы". Именно поэтому Киев давно добивается расширения собственного участия в производстве этих вооружений.

Президент Владимир Зеленский ранее обращал внимание, что мировые мощности позволяют выпускать лишь около 60-65 ракет-перехватчиков в месяц, чего явно недостаточно для отражения массированных российских атак. Собственное производство должно уменьшить зависимость Украины от внешних поставок, ускорить ремонт комплексов и укрепить систему ПВО.

Впрочем, эксперты призывают не ожидать быстрых результатов. По оценке ракетного аналитика Маркуса Шиллера, запуск производства займет минимум один-два года. Скорее всего, Украина будет выпускать отдельные элементы ракет, включая двигатели, тогда как наиболее сложная электроника продолжит поставляться из США.

Для Вашингтона это станет лишь третьим случаем передачи лицензии на производство Patriot. Ранее подобные проекты были реализованы только в Японии и Германии. При этом опыт союзников показывает, насколько сложным является этот процесс. В Германии строительство специализированного предприятия началось еще в конце 2024 года, а первые ракеты планируется выпустить лишь в 2027-м. Японии на запуск лицензионного производства понадобилось около пяти лет.

Несмотря на длительные сроки, эксперты называют соглашение историческим. Оно открывает Украине доступ к передовым технологиям, закладывает основу для развития собственного высокотехнологичного оборонного производства и может стать крупнейшим совместным проектом украинского и американского оборонно-промышленных комплексов с начала полномасштабной войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша раскрыла объем помощи Patriot Украине: что получила Варшава всего за пять ракет.



