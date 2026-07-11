Коли Україна матиме власні ракети для Patriot: на Заході вказали на велику проблему

Рішення президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво компонентів для систем протиповітряної оборони Patriot стало одним із найгучніших підсумків саміту НАТО. Проте фахівці попереджають: між політичним рішенням та появою перших українських ракет пройде чимало часу.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Як пише Die Welt, Patriot залишаються практично єдиною західною системою, здатною ефективно знищувати російські балістичні ракети "Іскандер-М" та гіперзвукові "Кинджали". Саме тому Київ давно прагне розширення власної участі у виробництві цих озброєнь.

Президент Володимир Зеленський раніше звертав увагу, що світові потужності дозволяють випускати лише близько 60-65 ракет-перехоплювачів на місяць, чого явно замало для відбиття масованих російських атак. Власне виробництво має зменшити залежність України від зовнішніх постачань, прискорити ремонт комплексів та зміцнити систему ППО.

Втім, експерти закликають не чекати на швидкі результати. За оцінкою ракетного аналітика Маркуса Шіллера, запуск виробництва займе щонайменше один-два роки. Швидше за все, Україна випускатиме окремі елементи ракет, включаючи двигуни, тоді як найскладніша електроніка продовжить постачати із США.

Для Вашингтона це стане лише третім випадком передачі ліцензії виробництва Patriot. Раніше подібні проекти були реалізовані лише в Японії та Німеччині. При цьому досвід союзників показує, наскільки складним є цей процес. У Німеччині будівництво спеціалізованого підприємства розпочалося ще наприкінці 2024 року, а перші ракети планується випустити лише 2027-го. Японії на запуск ліцензійного виробництва знадобилося близько 5 років.

Незважаючи на тривалі терміни, експерти називають угоду історичною. Воно відкриває Україні доступ до передових технологій, закладає основу для розвитку власного високотехнологічного оборонного виробництва та може стати найбільшим спільним проектом українського та американського оборонно-промислових комплексів із початку повномасштабної війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Польща розкрила обсяг допомоги Patriot Україні: що отримала Варшава лише за п'ять ракет.



