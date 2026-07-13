Париж готовит сигнал Кремлю: зачем Макрон собирает крупнейшую коалицию в поддержку Украины

Франция готовится провести одну из наиболее значимых международных встреч в поддержку Украины. Накануне празднования Дня взятия Бастилии в Париже состоится саммит "Коалиции желающих", который объединит руководителей более двух десятков государств для обсуждения дальнейшей помощи Киеву.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

По информации европейских СМИ, участие во встрече подтвердили не менее 25 глав государств и правительств. Созданная по инициативе Парижа и Лондона коалиция уже расширилась до 37 участников, а впервые к ее работе присоединятся Молдова и Северная Македония.

Главной задачей встречи станет демонстрация того, что западная поддержка Украины остается неизменной, несмотря на затяжной характер войны. Во французском руководстве подчеркивают: Кремль не должен рассчитывать на снижение единства союзников или "усталость" Запада.

Одной из ключевых тем переговоров станет усиление украинской противовоздушной обороны. Лидеры обсудят перспективы лицензионного производства ракет Patriot на территории Украины, а также возможное создание более широкой системы противоракетной защиты. Кроме того, на повестке останутся гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Киеву в случае прекращения огня. Среди рассматриваемых вариантов – размещение многонациональных сил вдали от линии фронта, двусторонние юридически обязательные соглашения и участие США в мониторинге соблюдения возможного перемирия.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский проведет в Париже два дня. Символично, что встреча пройдет перед главным национальным праздником Франции. В военном параде примут участие около 6,8 тысячи военнослужащих, включая почти 500 представителей стран коалиции. Особое внимание привлечет воздушная часть парада, где вместе с французской пилотажной группой выступят истребители Mirage под управлением украинских пилотов, прошедших подготовку во Франции.

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