Паперових військових квитків в Україні більше не буде – що робити військовим після переходу на ID-картки

Україна переходить на новий формат військово-облікових документів – військові ID-картки, які поступово замінять старі паперові військові квитки для військовослужбовців Збройних сил та Державної спеціальної служби транспорту. Про оновлення повідомляє видання "Новини. LIVE".

Паперові військові квитки зникають в Україні – країна переходить на військові ID-картки

Новий документ являє собою пластикову картку з вбудованим чіпом, QR-кодом та електронним носієм інформації. У майбутньому передбачена і цифрова версія в застосунку "Армія+", яка буде юридично рівнозначною фізичній картці.

Право на отримання ID-картки мають лише військовослужбовці – люди, які перебувають на військовому обліку, але не проходять службу, таку картку не отримуватимуть. Оформлення здійснюється командуванням підрозділу: замовлення подається протягом 5 днів після зарахування, або до 15 днів, якщо оформлюється група військових. Виготовлення картки триває до 20 днів. Під час мобілізації спершу видається тимчасова довідка, а вже після цього – ID-картка.

Після отримання нового документа паперові військові квитки вилучають і утилізують. До заміни старий формат залишається чинним. Термін дії ID-картки – 10 років.

Картка підлягає заміні у разі втрати, пошкодження, зміни персональних даних або завершення строку чинності. Заяву подає сам військовослужбовець, а процес переоформлення триває до 5 днів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ України закликало власників водійських посвідчень, виданих до 2013 року, та техпаспортів, оформлених до 2019 року, оновити свої документи. Причина – частина таких посвідчень видана ще до масштабної цифровізації, тому дані з них можуть не відображатися у сучасних електронних базах.