Бумажных военных билетов в Украине больше не будет – что делать военным после перехода на ID-карты
commentss НОВОСТИ Все новости

Бумажных военных билетов в Украине больше не будет – что делать военным после перехода на ID-карты

Украина полностью изменяет систему военно-учетных документов, вводя современные карты с чипом и цифровой версией в «Армия».

21 ноября 2025, 01:37
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украина переходит на новый формат военно-учетных документов – военные ID-карты, постепенно заменяющие старые бумажные военные билеты для военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта. Об обновлении сообщает издание "Новости. LIVE".

Бумажных военных билетов в Украине больше не будет – что делать военным после перехода на ID-карты

Бумажные военные билеты исчезают в Украине – страна переходит на военные ID-карты

Новый документ представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом, QR-кодом и электронным носителем информации. В будущем предусмотрена и цифровая версия в приложении "Армия", которая будет юридически равнозначна физической карточке.

Право на получение ID-карты имеют только военнослужащие – люди, состоящие на военном учете, но не проходящие службу, такую карту не получают. Оформление осуществляется командованием подразделения: заказ подается в течение 5 дней после зачисления или до 15 дней, если оформляется группа военных. Изготовление карты длится до 20 дней. Во время мобилизации сначала выдается временная справка, а уже после этого – ID-карта.

После получения нового документа бумажные военные билеты изымают и утилизируют. До замены старый формат остается в силе. Срок действия ID-карты – 10 лет.

Карта подлежит замене в случае потери, повреждения, изменения персональных данных или истечения срока действия. Заявление подает сам военнослужащий, а процесс переоформления длится до 5 дней.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что Министерство внутренних дел Украины призвало владельцев водительских удостоверений, выданных до 2013 года, и техпаспортов, оформленных до 2019 года, обновить свои документы. Причина – часть таких удостоверений издана еще до масштабной цифровизации, поэтому данные могут не отображаться в современных электронных базах.



