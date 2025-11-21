Бумажных военных билетов в Украине больше не будет – что делать военным после перехода на ID-карты

Украина переходит на новый формат военно-учетных документов – военные ID-карты, постепенно заменяющие старые бумажные военные билеты для военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта. Об обновлении сообщает издание "Новости. LIVE".

Бумажные военные билеты исчезают в Украине – страна переходит на военные ID-карты

Новый документ представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом, QR-кодом и электронным носителем информации. В будущем предусмотрена и цифровая версия в приложении "Армия", которая будет юридически равнозначна физической карточке.

Право на получение ID-карты имеют только военнослужащие – люди, состоящие на военном учете, но не проходящие службу, такую карту не получают. Оформление осуществляется командованием подразделения: заказ подается в течение 5 дней после зачисления или до 15 дней, если оформляется группа военных. Изготовление карты длится до 20 дней. Во время мобилизации сначала выдается временная справка, а уже после этого – ID-карта.

После получения нового документа бумажные военные билеты изымают и утилизируют. До замены старый формат остается в силе. Срок действия ID-карты – 10 лет.

Карта подлежит замене в случае потери, повреждения, изменения персональных данных или истечения срока действия. Заявление подает сам военнослужащий, а процесс переоформления длится до 5 дней.

