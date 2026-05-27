Папа Римський відреагував на удар по Києву: з яким закликом до світу звернувся понтифік

Після чергового масованого удару Росії по Києву, який стався 24 травня, Папа Римський Лев XIV публічно висловив занепокоєння різким посиленням обстрілів України. У Ватикані фактично визнали, що війна переходить у ще небезпечнішу фазу, де під загрозою опиняються дедалі більше цивільних людей. Про реакцію понтифіка повідомив офіційний портал Vatican News.

Папа Римський Лев XIV.

У Ватикані наголосили, що Папа уважно стежить за ситуацією в Україні та особливо стурбований новою хвилею атак по українських містах.

Окрему увагу Лев XIV приділив наслідкам ударів по Києву, де внаслідок російських атак знову постраждала цивільна інфраструктура. Понтифік закликав міжнародну спільноту не допустити подальшого загострення та вкотре нагадав про необхідність захисту мирного населення.

Заява пролунала на тлі посилення російських комбінованих атак із використанням дронів і ракет, які останніми тижнями дедалі частіше спрямовуються по великих українських містах. У Києві після обстрілу 24 травня повідомляли про руйнування та пошкодження житлових районів.

У Ватикані традиційно уникають прямих політичних оцінок Кремля, однак нинішня реакція стала однією з найемоційніших заяв Папи Римського щодо війни в Україні за останній час.

На тлі міжнародних дискусій про можливі переговори та майбутнє завершення війни позиція Святого престолу може посилити тиск на світових лідерів щодо пошуку нових механізмів стримування російських атак.

Водночас в Україні дедалі частіше наголошують: без посилення систем ППО та міжнародної підтримки масовані удари РФ по цивільних містах можуть стати ще масштабнішими вже найближчими місяцями.

