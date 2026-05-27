Папа Римский отреагировал на удар по Киеву: с каким призывом к миру обратился понтифик

После последовавшего 24 мая очередного массированного удара России по Киеву Папа Римский Лев XIV публично выразил обеспокоенность резким усилением обстрелов Украины. В Ватикане фактически признали, что война переходит в еще более опасную фазу, где под угрозой оказываются все больше гражданских людей. О реакции понтифика сообщил официальный портал Vatican News.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

В Ватикане подчеркнули, что Папа внимательно следит за ситуацией в Украине и особенно обеспокоен новой волной атак по украинским городам.

Отдельное внимание Лев XIV уделил последствиям ударов по Киеву, где в результате российских атак снова пострадала гражданская инфраструктура. Понтифик призвал международное сообщество не допустить дальнейшего обострения и в очередной раз напомнил о необходимости защиты мирного населения.

Заявление прозвучало на фоне усиления российских комбинированных атак с использованием дронов и ракет, которые в последние недели все чаще устремляются по крупным украинским городам. В Киеве после обстрела 24 мая сообщали о разрушении и повреждении жилых районов.

В Ватикане традиционно избегают прямых политических оценок Кремля, однако нынешняя реакция стала одним из самых эмоциональных заявлений Папы Римского по поводу войны в Украине за последнее время.

На фоне международных дискуссий о возможных переговорах и предстоящем завершении войны позиция Святого престола может усилить давление на мировых лидеров по поиску новых механизмов сдерживания российских атак.

В то же время в Украине все чаще подчеркивают: без усиления систем ПВО и международной поддержки массированные удары РФ по гражданским городам могут стать еще более масштабными уже в ближайшие месяцы.

Читайте на портале "Комментарии" — обмен "1000 на 1000": в Украине рассказали, кого, в первую очередь, подали на обмен.



