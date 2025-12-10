logo_ukra

Папа Римський вибухнув заявою проти Трампа

Папа Римський Лев XIV розкритикував висловлювання Трампа про Європу та засумнівався в справедливості його «мирного плану»

10 грудня 2025, 01:44
Автор:
Ткачова Марія

Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння щодо недавніх заяв Дональда Трампа про Європу та його бачення "мирного плану" для України. Під час спілкування з журналістами понтифіка запитали, наскільки запропонована США модель врегулювання може вважатися справедливою.

Папа Римський вибухнув заявою проти Трампа

Папа Римський про мирний план США

У відповідь він зазначив, що окремі елементи плану, з якими він ознайомився, істотно змінюють фундаментальну природу трансатлантичного партнерства, яке протягом багатьох років було опорою стабільності.

За словами Лева XIV, риторика Трампа та його коментарі щодо Європи, зроблені у недавніх інтерв’ю, видаються спробою підірвати єдність між європейськими країнами та США. Папа наголосив, що сьогодні, у час глобальних криз і збройних конфліктів, збереження сильного союзу між Європою та Сполученими Штатами є критично важливим.

Виступ понтифіка став однією з найгучніших реакцій на висловлювання Трампа, який неодноразово критикував ЄС та заявляв, що союзники мають самостійно нести більшу частину оборонних витрат. Його "мирний план" щодо України викликає суперечки у багатьох політичних лідерів, оскільки передбачає умови, які можуть підірвати європейську безпеку та стати вигідними для Кремля.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за інформацією, яку Financial Times отримала від європейських спецслужб, Росія суттєво активізувала диверсійні операції на території Європейського Союзу та союзників НАТО. Офіційні особи попереджають: Москва може готувати підриви мостів, атакувати залізничні вузли й навіть намагатися повторити терористичні сценарії.
У Великій Британії, Польщі та Німеччині нещодавно затримали групу агентів, які надсилали логістичним центрам посилки, начинені вибухівкою. У них вилучили ще близько шести кілограмів вибухових речовин. За даними розвідок, їхніми наступними цілями могли бути рейси до США — удар по авіації міг призвести до катастрофи масштабу теракту.



Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-peace-deal-china-russia-donbas-trump-india-miami-talks-12541713?postid=10674654#liveblog-body
