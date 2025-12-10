Папа Римський вибухнув заявою проти Трампа

Рубрики
Ткачова Марія
Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння щодо недавніх заяв Дональда Трампа про Європу та його бачення "мирного плану" для України. Під час спілкування з журналістами понтифіка запитали, наскільки запропонована США модель врегулювання може вважатися справедливою.
Папа Римський про мирний план США
У відповідь він зазначив, що окремі елементи плану, з якими він ознайомився, істотно змінюють фундаментальну природу трансатлантичного партнерства, яке протягом багатьох років було опорою стабільності.
За словами Лева XIV, риторика Трампа та його коментарі щодо Європи, зроблені у недавніх інтерв’ю, видаються спробою підірвати єдність між європейськими країнами та США. Папа наголосив, що сьогодні, у час глобальних криз і збройних конфліктів, збереження сильного союзу між Європою та Сполученими Штатами є критично важливим.
Виступ понтифіка став однією з найгучніших реакцій на висловлювання Трампа, який неодноразово критикував ЄС та заявляв, що союзники мають самостійно нести більшу частину оборонних витрат. Його "мирний план" щодо України викликає суперечки у багатьох політичних лідерів, оскільки передбачає умови, які можуть підірвати європейську безпеку та стати вигідними для Кремля.