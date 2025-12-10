Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность по поводу недавних заявлений Дональда Трампа о Европе и его видении "мирного плана" для Украины. При общении с журналистами понтифика спросили, насколько предложенная США модель урегулирования может считаться справедливой.

Папа Римский про мирный план США

В ответ он отметил, что отдельные элементы плана, с которыми он ознакомился, существенно изменяют фундаментальную природу трансатлантического партнерства, которое на протяжении многих лет являлось опорой стабильности.

По словам Льва XIV, риторика Трампа и его комментарии по Европе, сделанные в недавних интервью, представляются попыткой взорвать единство между европейскими странами и США. Папа подчеркнул, что сегодня, во время глобальных кризисов и вооруженных конфликтов, сохранение сильного союза между Европой и Соединенными Штатами является критически важным.

Выступление понтифика стало одной из самых громких реакций на высказывание Трампа, неоднократно критиковавшего ЕС и заявлявшего, что союзники должны самостоятельно нести большую часть оборонных расходов. Его "мирный план" по Украине вызывает споры у многих политических лидеров, поскольку предусматривает условия, которые могут взорвать европейскую безопасность и стать выгодными Кремлю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по информации, которую Financial Times получила от европейских спецслужб, Россия существенно активизировала диверсионные операции на территории Европейского Союза и союзников НАТО. Официальные лица предупреждают: Москва может готовить взрывы мостов, атаковать железнодорожные узлы и даже пытаться повторить террористические сценарии.

В Великобритании, Польше и Германии недавно задержали группу агентов, отправлявших логистическим центрам посылки, начиненные взрывчаткой. У них изъяли еще около шести килограммов взрывчатых веществ. По данным разведок, их следующими целями могли быть рейсы в США — удар по авиации мог привести к катастрофе масштаба теракта.

