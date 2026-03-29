Папа Римський у Монако: до чого закликав людей

Папа Римський Лев XIV здійснив одноденний візит до князівства Монако, де закликав місцевих жителів ділитися своїм достатком із бідними.

Візит Папи Римського в Монако

Як повідомляє Reuters, це перший візит понтифіка до Монако за майже п’ять століть.

Під час поїздки Папа зустрівся з правителем країни — Альберт II, а також звернувся до громадян.

У своєму виступі Лев XIV наголосив, що матеріальні блага не повинні бути самоціллю.

"В очах Бога нічого не дається даремно", — заявив він, закликавши мешканців країни використовувати свої ресурси так, щоб "життя кожного ставало кращим".

Монако є однією з найбагатших країн світу з найвищою концентрацією мільярдерів на душу населення. Водночас це друга найменша держава у світі після Ватикану та одна з небагатьох, де католицизм має статус державної релігії.

З огляду на це, звернення Папи до жителів Монако набуло особливого символічного значення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у низці російських міст відбулися акції протесту проти блокування інтернету, попри заборону з боку влади та превентивні затримання організаторів.

Як повідомляє Медуза, заявки на проведення мітингів були подані щонайменше у 17 регіонах Росії, однак жодна з них не отримала погодження. Напередодні протестів силовики почали тиснути на організаторів і затримувати їх ще до початку акцій. У Москві організатори навіть закликали людей не виходити на вулиці через ризик затримань. Втім, попри це, люди — переважно підлітки — почали збиратися на Болотній площі.

За інформацією медіа, правоохоронці попереджали учасників акції про можливі затримання. "У Кремлі проходить захід. Якщо буде команда — будемо вас в’язати", — цитує силовиків видання "Осторожно, новости". За даними правозахисного проєкту ОВД-Інфо, станом на зараз затримано щонайменше 12 осіб, серед яких троє неповнолітніх. Серед затриманих — чоловік із плакатом "Нет войне".

