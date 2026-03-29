Папа Римский в Монако: к чему призывал людей

Папа Римский Лев XIV совершил однодневный визит в княжество Монако , где призвал местных жителей делиться своим обилием с бедными.

Визит Папы Римского в Монако

Это первый визит понтифика в Монако за почти пять веков.

Во время поездки Папа встретился с правителем страны – Альберт II , а также обратился к гражданам.

В своем выступлении Лев XIV подчеркнул, что материальные блага не должны быть самоцелью.

"В глазах Бога ничего не дается зря", — заявил он, призвав жителей страны использовать свои ресурсы так, чтобы "жизнь каждого становилась лучше".

Монако является одной из самых богатых стран мира с высокой концентрацией миллиардеров на душу населения. В то же время, это второе наименьшее государство в мире после Ватикана и одно из немногих, где католицизм имеет статус государственной религии.

Учитывая это, обращение Папы к жителям Монако приобрело особое символическое значение.

