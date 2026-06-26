Папа кинув виклик війнам і Трампу: у Ватикані готують історичний крок

Папа Римський Лев XIV розпочав процес, який може стати одним із наймасштабніших богословських переглядів за всю сучасну історію Католицької церкви. 26 червня понтифік скликав кардиналів до Ватикану на закриту зустріч, присвячену можливому перегляду доктрини "справедливої війни". Як повідомляє Politico, ця ініціатива вже викликала невдоволення в оточенні президента США Дональда Трампа.

Папа Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про концепцію, яка бере свій початок ще з праць святого Августина у V столітті та була розвинена святим Томою Аквінським у XIII столітті. Саме вона протягом століть визначала випадки, коли Церква могла вважати застосування сили морально виправданим.

Однак Лев XIV переконаний, що сучасний світ докорінно змінився. За словами понтифіка, теорія "справедливої війни" створювалася в епоху, коли людство навіть не уявляло масштабів руйнувань, які здатна спричинити сучасна зброя.

"Поняття справедливої війни більше не застосовується", – заявив глава Католицької церкви, наголосивши, що сьогодні людство має зовсім інші виклики.

Архієпископ Тімоті Брольйо, який очолює Архієпархію США у справах військових, визнав, що Лев XIV фактично продовжує курс своїх попередників, але діє значно рішучіше. За його словами, Папа "натискає на газ" у реформуванні церковного вчення.

Це вже не перший конфлікт між Ватиканом і командою Трампа. Раніше Лев XIV різко розкритикував американські удари по Ірану, заявивши, що справжні послідовники Христа не можуть бути на боці тих, хто "сьогодні скидає бомби". У відповідь віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав понтифіка бути "обережнішим" у своїх богословських оцінках.

Тепер же намір переглянути одну з ключових доктрин Католицької церкви демонструє, що Папа не має наміру відмовлятися від своєї позиції, навіть попри ризик нового дипломатичного протистояння з Вашингтоном.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Папа Римський після удару по Лаврі закликав до примирення з РФ: вражаюча заява.



