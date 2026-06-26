logo_ukra

BTC/USD

59290

ETH/USD

1542.32

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Папа кинув виклик війнам і Трампу: у Ватикані готують історичний крок
commentss НОВИНИ Всі новини

Папа кинув виклик війнам і Трампу: у Ватикані готують історичний крок

Лев XIV скликав кардиналів для перегляду концепції "справедливої війни", яка існувала понад півтори тисячі років. У команді Дональда Трампа вже різко відреагували

26 червня 2026, 14:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римський Лев XIV розпочав процес, який може стати одним із наймасштабніших богословських переглядів за всю сучасну історію Католицької церкви. 26 червня понтифік скликав кардиналів до Ватикану на закриту зустріч, присвячену можливому перегляду доктрини "справедливої війни". Як повідомляє Politico, ця ініціатива вже викликала невдоволення в оточенні президента США Дональда Трампа.

Папа кинув виклик війнам і Трампу: у Ватикані готують історичний крок

Папа Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про концепцію, яка бере свій початок ще з праць святого Августина у V столітті та була розвинена святим Томою Аквінським у XIII столітті. Саме вона протягом століть визначала випадки, коли Церква могла вважати застосування сили морально виправданим.

Однак Лев XIV переконаний, що сучасний світ докорінно змінився. За словами понтифіка, теорія "справедливої війни" створювалася в епоху, коли людство навіть не уявляло масштабів руйнувань, які здатна спричинити сучасна зброя.

"Поняття справедливої війни більше не застосовується", – заявив глава Католицької церкви, наголосивши, що сьогодні людство має зовсім інші виклики.

Архієпископ Тімоті Брольйо, який очолює Архієпархію США у справах військових, визнав, що Лев XIV фактично продовжує курс своїх попередників, але діє значно рішучіше. За його словами, Папа "натискає на газ" у реформуванні церковного вчення.

Це вже не перший конфлікт між Ватиканом і командою Трампа. Раніше Лев XIV різко розкритикував американські удари по Ірану, заявивши, що справжні послідовники Христа не можуть бути на боці тих, хто "сьогодні скидає бомби". У відповідь віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав понтифіка бути "обережнішим" у своїх богословських оцінках.

Тепер же намір переглянути одну з ключових доктрин Католицької церкви демонструє, що Папа не має наміру відмовлятися від своєї позиції, навіть попри ризик нового дипломатичного протистояння з Вашингтоном.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Папа Римський після удару по Лаврі закликав до примирення з РФ: вражаюча заява.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/pope-moves-to-clarify-when-wars-are-justified-trump-probably-wont-like-the-answer/
Теги:

Новини

Всі новини