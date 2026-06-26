Папа бросил вызов войнам и Трампу: в Ватикане готовят исторический шаг

Папа Римский Лев XIV начал процесс, который может стать одним из самых масштабных богословских пересмотров за всю современную историю Католической церкви. 26 июня понтифик созвал кардиналов в Ватикан на закрытую встречу, посвященную возможному пересмотру доктрины "справедливой войны". Как сообщает Politico, эта инициатива уже вызвала недовольство в окружении президента США Дональда Трампа.

Папа Лев XIV. Фото: из открытых источников

Речь идет о концепции, которая берет свое начало еще с работ святого Августина в V веке и была развита святым Томой Аквинским в XIII веке. Именно она на протяжении веков определяла случаи, когда Церковь могла считать применение силы морально оправданным.

Однако Лев XIV убежден, что современный мир изменился в корне. По словам понтифика, теория "справедливой войны" создавалась в эпоху, когда человечество даже не представляло масштабов разрушений, способных повлечь за собой современное оружие.

"Понятие справедливой войны больше не применяется", — заявил глава Католической церкви, подчеркнув, что сегодня у человечества совсем другие вызовы.

Архиепископ Тимоти Брольо, возглавляющий Архиепархию США по военным делам, признал, что Лев XIV фактически продолжает курс своих предшественников, но действует значительно более решительно. По его словам, Папа "давит на газ" в реформировании церковного учения.

Это уже не первый конфликт между Ватиканом и командой Трампа. Ранее Лев XIV подверг резкой критике американские удары по Ирану, заявив, что настоящие последователи Христа не могут быть на стороне тех, кто "сегодня сбрасывает бомбы". В ответ вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал понтифика быть "осторожнее" в своих богословских оценках.

Теперь же намерение пересмотреть одну из ключевых доктрин Католической церкви демонстрирует, что Папа не намерен отказываться от своей позиции, даже несмотря на риск нового дипломатического противостояния с Вашингтоном.

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