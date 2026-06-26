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Паніка чи евакуація з Криму? Понад дві тисячі автомобілів застрягли у черзі біля Керченської протоки

П’ятигодинне очікування на виїзд: На Керченському мосту утворився затор завдовжки 15 кілометрів

26 червня 2026, 15:19
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Недилько Ксения

На виїзді з тимчасово окупованого Кримського півострова зафіксовано масштабний автомобільний затор, який фактично паралізував рух транспортною артерією загарбників. Станом на 15:00 перед пунктами пропуску на мосту через Керченську протоку вишикувалися тисячі машин, водії яких намагаються виїхати у бік Російської Федерації.

Паніка чи евакуація з Криму? Понад дві тисячі автомобілів застрягли у черзі біля Керченської протоки

Ілюстративне фото

Паніка чи евакуація з Криму? Понад дві тисячі автомобілів застрягли у черзі біля Керченської протоки - фото 2


Як повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки, величезне скупчення транспорту утворилося з кримського боку через ретельний ручний огляд, який проводять російські силовики. Окупаційні служби безпеки явно не справляються з таким щільним потоком людей.

"В черзі на ручний огляд з боку Керчі знаходиться 2330 транспортних засобів, — повідомляють очевидці про реальні масштаби затору на виїзді з Криму. — Час очікування більше 5 годин".

Водночас у зворотному напрямку жодних ускладнень для руху не фіксують. Бажаючих в'їхати на територію окупованого півострова наразі немає, тож шляхопровід у бік Криму залишається порожнім.

"З боку Тамані черги перед пунктом ручного огляду немає, — констатують у мережі, наголошуючи на контрасті між напрямками руху. — Проїзд вільний".

Тим часом довжина автомобільної пробки з боку окупованого півострова вже досягла критичної позначки у 15 кілометрів. Зважаючи на те, що загальна протяжність усієї конструкції Керченського мосту становить 19 кілометрів, затор окупував майже всю довжину споруди, перетворивши її на гігантську стоянку під відкритим небом. Така ситуація виникла на тлі нещодавніх успішних ударів Сил оборони України по логістичних та військових об'єктах загарбників у Керчі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Криму та Севастополі запроваджено режим НС.



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