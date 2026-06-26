Паника или эвакуация из Крыма? Более двух тысяч автомобилей застряли в очереди у Керченского пролива

На выезде с временно оккупированного Крымского полуострова зафиксирована масштабная автомобильная пробка, которая фактически парализовала движение транспортной артерией захватчиков. По состоянию на 15:00 перед пунктами пропуска на мосту через Керченский пролив выстроились тысячи машин, водители которых пытаются уехать в сторону Российской Федерации.

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Как сообщают мониторинговые каналы и местные паблики, огромное скопление транспорта образовалось с крымской стороны из-за тщательного ручного досмотра, который проводят российские силовики. Оккупационные службы безопасности явно не справляются с таким плотным потоком людей.

"В очереди на ручной досмот р со стороны Керч и находится 2330 транспортных средств , — сообщают очевидцы о реальных масштабах пробки на выезде из Крыма. – Время ожидания более 5 часов ".

В то же время, в обратном направлении никаких осложнений для движения не фиксируют. Желающих въехать на территорию оккупированного полуострова пока нет, поэтому путепровод в сторону Крыма остается пустым.

" Со стороны Таман и очередей перед пунктом ручного досмотра нет , — констатируют в сети, подчеркивая контраст между направлениями движения. — Проезд свободен".

Между тем, длина автомобильной пробки со стороны оккупированного полуострова уже достигла критической отметки в 15 километров. Ввиду того, что общая протяженность всей конструкции Керченского моста составляет 19 километров, пробка оккупировала почти всю длину сооружения, превратив ее в гигантскую стоянку под открытым небом. Такая ситуация возникла на фоне недавних успешных ударов сил обороны Украины по логистическим и военным объектам захватчиков в Керчи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Крыму и Севастополе введен режим ЧС.