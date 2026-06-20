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Орденний демарш: слідом за Зеленським від польської нагороди відмовилися вже три президенти

Скандал навколо рішення Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла переріс у безпрецедентну дипломатичну кризу між Києвом і Варшавою

20 червня 2026, 22:30
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Кравцев Сергей

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла викликало нову хвилю напруження у відносинах між Києвом та Варшавою. Після того, як глава української держави повернув найвищу польську нагороду, аналогічний крок зробили вже троє колишніх президентів України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Орденний демарш: слідом за Зеленським від польської нагороди відмовилися вже три президенти

Орден Білого Орла. Фото: з відкритих джерел

Першим про повернення ордена заявив Володимир Зеленський. У своєму зверненні він наголосив, що в Україні сприймали нагороду як визнання заслуг усього українського народу та Збройних сил України у боротьбі проти російської агресії. Водночас президент зауважив, що не розуміє логіки рішення Варшави, якщо серед кавалерів Ордена Білого Орла досі залишаються суперечливі історичні постаті.

Згодом про відмову від нагороди оголосив другий президент України Леонід Кучма. Він заявив, що десятиліттями працював над українсько-польським примиренням разом із колишнім президентом Польщі Александром Кваснєвським та вважає нинішній крок польської влади помилковим. Водночас Кучма наголосив, що не дозволить перекреслити роки стратегічного партнерства між двома державами.

До демаршу долучився і третій президент України Віктор Ющенко. Він заявив, що не може залишатися кавалером нагороди після рішення щодо чинного глави держави, яке, на його переконання, завдає удару по українсько-польському діалогу.

Про повернення Ордена Білого Орла також повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко. Він підкреслив, що в умовах війни подібні рішення грають на користь Кремлю та послаблюють єдність союзників перед російською загрозою.

Таким чином, уперше в історії незалежної України одразу четверо українських президентів фактично відмовилися від найвищої державної нагороди Польщі. Експерти зазначають, що ситуація навколо Ордена Білого Орла вже вийшла далеко за межі символічного жесту і перетворилася на серйозний політичний сигнал щодо кризи довіри між двома країнами.

Попри гостру реакцію Києва, українські політики наголошують, що стратегічне партнерство з Польщею залишається одним із ключових елементів безпеки регіону, а нинішній конфлікт не повинен зруйнувати фундамент співпраці, вибудуваний протягом останніх десятиліть.

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