Орденный демарш: вслед за Зеленским от польской награды отказались уже три президента

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла вызвало новую волну напряжения в отношениях между Киевом и Варшавой. После того, как глава украинского государства вернул самую высокую польскую награду, аналогичный шаг сделали уже трое бывших президентов Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Орден Белого Орла. Фото: из открытых источников

Первым о возвращении ордена заявил Владимир Зеленский. В своем обращении он отметил, что в Украине воспринимали награду как признание заслуг всего украинского народа и вооруженных сил Украины в борьбе против российской агрессии. В то же время, президент отметил, что не понимает логики решения Варшавы, если среди кавалеров Ордена Белого Орла до сих пор остаются противоречивые исторические фигуры.

Впоследствии об отказе от награды объявил второй президент Украины Леонид Кучма. Он заявил, что десятилетиями работал над украинско-польским примирением вместе с бывшим президентом Польши Александром Квасьневским и считает нынешний шаг польских властей ошибочным. В то же время Кучма подчеркнул, что не позволит перечеркнуть годы стратегического партнерства между двумя государствами.

К демаршу присоединился и третий президент Украины Виктор Ющенко. Он заявил, что не может оставаться кавалером награды после решения по действующему главе государства, которое, по его убеждению, наносит удар по украинско-польскому диалогу.

О возвращении Ордена Белого Орла также сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко. Он подчеркнул, что в условиях войны подобные решения играют в интересах Кремля и ослабляют единство союзников перед российской угрозой.

Таким образом, впервые в истории независимой Украины сразу четыре украинских президента фактически отказались от высшей государственной награды Польши. Эксперты отмечают, что ситуация вокруг Ордена Белого Орла уже вышла за рамки символического жеста и превратилась в серьезный политический сигнал по поводу кризиса доверия между двумя странами.

Несмотря на острую реакцию Киева, украинские политики отмечают, что стратегическое партнерство с Польшей остается одним из ключевых элементов безопасности региона, а нынешний конфликт не должен разрушить фундамент сотрудничества, построенный в последние десятилетия.

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