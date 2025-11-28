logo_ukra

Орбан підтвердив поїздку до Путіна: що вирішуватимуть Україною
Орбан підтвердив поїздку до Путіна: що вирішуватимуть Україною

У Кремлі підтвердили, що чекають на Орбана з візитом

28 листопада 2025, 10:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що сьогодні, 28 листопада, їде до Москви, де планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

Орбан підтвердив поїздку до Путіна: що вирішуватимуть Україною

Путін та Орбан. Фото: з відкритих джерел

Одіозний глава угорського уряду зазначив, що метою зустрічі є обговорення поставок нафти та газу до Угорщини.

На питання про те, чи обговорюватимуть мирні зусилля щодо врегулювання війни Росії проти України, Орбан відповів ствердно, додавши, що вони навряд чи зможуть цього уникнути.                      

Зустріч Орбана та Путіна у Москві вже підтвердив головний рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майбутня поїздка одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви викликає питання серед партнерів ЄС та НАТО, оскільки готується у розширеному форматі та супроводжується обговоренням енергетичних та ядерних тем, важливих для Будапешта.                     

Поїздка Орбана до столиці РФ не була попередньо узгоджена ні з союзниками НАТО, ні зі структурами Євросоюзу, і ймовірність повідомлення США також ставиться під сумнів. При цьому в європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може бути частиною регулярної практики контактів із Кремлем.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Віктор Орбан вимагає від Європейського Союзу підтримати ультимативний мирний план Дональда Трампа для України. Інакше прем'єр погрожує заблокувати всю європейську допомогу для Києва.

Зокрема, Орбан 22 листопада надіслав провокаційний лист до президента Європейської комісії Урсуле фон дер Ляєн.




Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/hungarys-orban-meet-putin-talks-energy-ukraine-peace-efforts-2025-11-28/
