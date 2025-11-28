Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, едет в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.
Путин и Орбан. Фото: из открытых источников
Одиозный глава венгерского правительства отметил, целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.
На вопрос о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.
Встречу Орбана и Путина в Москве уже подтвердил главный рупор Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также на портале "Комментарии" — предстоящая поездка одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает вопросы среди партнеров по ЕС и НАТО, поскольку готовится в расширенном формате и сопровождается обсуждением энергетических и ядерных тем, важных для Будапешта.
Поездка Орбана в столицу РФ не была предварительно согласована ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Евросоюза, и вероятность уведомления США также ставится под сомнение. При этом в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может быть частью регулярной практики контактов с Кремлем.
Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева.
В частности, Орбан 22 ноября направил провокационное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.