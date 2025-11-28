Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, едет в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Одиозный глава венгерского правительства отметил, целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.

На вопрос о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.

Встречу Орбана и Путина в Москве уже подтвердил главный рупор Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — предстоящая поездка одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает вопросы среди партнеров по ЕС и НАТО, поскольку готовится в расширенном формате и сопровождается обсуждением энергетических и ядерных тем, важных для Будапешта.

Поездка Орбана в столицу РФ не была предварительно согласована ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Евросоюза, и вероятность уведомления США также ставится под сомнение. При этом в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может быть частью регулярной практики контактов с Кремлем.

Также издание "Комментарии" сообщало – Виктор Орбан требует от Европейского Союза поддержать ультимативный "мирный план" Дональда Трампа для Украины. В противном случае премьер угрожает заблокировать всю европейскую помощь для Киева.

В частности, Орбан 22 ноября направил провокационное письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.



