Путин вызвал Орбана на тайную встречу в Москву: почему ЕС и США лишь разводят руками

Предстоящая поездка одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызывает вопросы среди партнеров по ЕС и НАТО, поскольку готовится в расширенном формате и сопровождается обсуждением энергетических и ядерных тем, важных для Будапешта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации VSquare.

Путин и Орбан. Фото: из открытых источников

Венгерский глава правительства намерен посетить Москву 28 ноября, причем визит готовится с участием крупной делегации.

Вместе с ним должны отправиться министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

Этот выезд не был предварительно согласован ни с союзниками по НАТО, ни со структурами Евросоюза, и вероятность уведомления США также ставится под сомнение.

При этом в европейских дипломатических кругах считают, что встреча может быть частью регулярной практики контактов с путинским режимом.

В материале говорится, что главным направлением переговоров очерчены энергетические вопросы. Они приобрели особую актуальность на фоне решения США предоставить Венгрии годовое освобождение от санкционных ограничений, связанных с российской нефтью и газом.

В ходе визита планируется обсуждение дальнейших поставок энергоресурсов и возможных изменений в схемах их прохождения.

По данным источников, визит может быть подан как попытка восстановить идею краткосрочного "мирного саммита" в Будапеште с участием Трампа и Путина.

