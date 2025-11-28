Путін викликав Орбана на таємну зустріч до Москви: чому ЄС та США лише розводять руками

Майбутня поїздка одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви викликає питання серед партнерів по ЄС та НАТО, оскільки готується у розширеному форматі та супроводжується обговоренням енергетичних та ядерних тем, важливих для Будапешта. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації VSquare.

Путін та Орбан. Фото: з відкритих джерел

Угорський глава уряду має намір відвідати Москву 28 листопада, причому візит готується за участю великої делегації.

Разом з ним мають вирушити міністр закордонних справ Петер Сійярто, міністр будівництва та транспорту Янош Лазар та радник з нацбезпеки Марцел Біро.

Цей виїзд не був попередньо узгоджений ні з союзниками НАТО, ні зі структурами Євросоюзу, і ймовірність повідомлення США також ставиться під сумнів.

При цьому в європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може бути частиною регулярної практики контактів із путінським режимом.

У матеріалі йдеться про те, що головним напрямом переговорів окреслено енергетичні питання. Вони набули особливої актуальності на тлі рішення США надати Угорщині річне звільнення від санкційних обмежень, пов'язаних із російською нафтою та газом.

Під час візиту планується обговорення подальших постачань енергоресурсів та можливих змін у схемах їх проходження.

За даними джерел, візит може бути поданий як спроба відновити ідею короткострокового "мирного саміту" у Будапешті за участю Трампа та Путіна.

