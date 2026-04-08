«ОП заграє новими фарбами»: як у Раді відреагували на ідею реформи ТЦК

У Верховній Раді обговорюють можливість масштабної трансформації Територіальних центрів комплектування (ТЦК). За словами народного депутата від фракції "Голос" Романа Костенка, систему пропонують розділити на дві окремі структури: соціальну службу та безпосередньо "Офіс призову" або "Офіс комплектування".

Така ініціатива викликала хвилю іронії серед колег по парламенту. Зокрема, нардеп Максим Бужанський звернув увагу на те, що нова абревіатура може призвести до плутанини, оскільки в Україні вже сім років скорочення "ОП" міцно асоціюється з Офісом Президента.

"Не можу сказати, щоб слово ОП викликало приплив симпатії у людей, але як тільки ТЦК назвуть Офісами Призову, букви ОП заграють новими фарбами. Ідея просто геніальна, цікаво, хто автор?", — іронізує депутат.

Окрім жартів щодо назви, Бужанський висловив скептицизм щодо реальних змін у методах роботи оновленого відомства. Він провів паралель із відомим кінофільмом, зазначивши, що поки не бачить ознак припинення примусової мобілізації на вулицях.

"Це черговий набір слайдів, покликаний дати ще кілька місяців очікувань на зміни на краще, впевнений", — підсумував він свою позицію щодо анонсованої реформи.

Зазначимо, що раніше Роман Костенко наголошував, що нині йдеться не про масштабну реформу, а про точкові зміни, спрямовані на покращення ефективності мобілізації та її сприйняття громадянами. Серед пропозицій – передати поліції окремі функції ТЦК і СП. У Міноборони вважають, що це може зменшити суспільну напругу та зробити процеси більш зрозумілими і прозорими. Водночас деталі змін ще не фіналізовані.