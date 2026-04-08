logo_ukra

BTC/USD

71880

ETH/USD

2231.63

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «ОП заграє новими фарбами»: як у Раді відреагували на ідею реформи ТЦК
commentss НОВИНИ Всі новини

«ОП заграє новими фарбами»: як у Раді відреагували на ідею реформи ТЦК

Реформа чи просто «набір слайдів»? У парламенті обговорюють заміну ТЦК на «Офіси комплектування»

8 квітня 2026, 20:47
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Верховній Раді обговорюють можливість масштабної трансформації Територіальних центрів комплектування (ТЦК). За словами народного депутата від фракції "Голос" Романа Костенка, систему пропонують розділити на дві окремі структури: соціальну службу та безпосередньо "Офіс призову" або "Офіс комплектування".

Мобілізація. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Така ініціатива викликала хвилю іронії серед колег по парламенту. Зокрема, нардеп Максим Бужанський звернув увагу на те, що нова абревіатура може призвести до плутанини, оскільки в Україні вже сім років скорочення "ОП" міцно асоціюється з Офісом Президента.

"Не можу сказати, щоб слово ОП викликало приплив симпатії у людей, але як тільки ТЦК назвуть Офісами Призову, букви ОП заграють новими фарбами. Ідея просто геніальна, цікаво, хто автор?", — іронізує депутат.

Окрім жартів щодо назви, Бужанський висловив скептицизм щодо реальних змін у методах роботи оновленого відомства. Він провів паралель із відомим кінофільмом, зазначивши, що поки не бачить ознак припинення примусової мобілізації на вулицях.

"Це черговий набір слайдів, покликаний дати ще кілька місяців очікувань на зміни на краще, впевнений", — підсумував він свою позицію щодо анонсованої реформи.

Зазначимо, що раніше Роман Костенко наголошував, що нині йдеться не про масштабну реформу, а про точкові зміни, спрямовані на покращення ефективності мобілізації та її сприйняття громадянами. Серед пропозицій – передати поліції окремі функції ТЦК і СП. У Міноборони вважають, що це може зменшити суспільну напругу та зробити процеси більш зрозумілими і прозорими. Водночас деталі змін ще не фіналізовані.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини