«ОП заиграет новыми красками»: как в Раде отреагировали на идею реформы ТЦК

В Верховной Раде обсуждается возможность масштабной трансформации Территориальных центров комплектования (ТЦК). По словам народного депутата от фракции "Голос" Романа Костенко, систему предлагают разделить на две отдельные структуры: социальную службу и непосредственно "Офис призыва" или "Офис комплектования".

Такая инициатива вызвала волну иронии среди коллег по парламенту. В частности, нардеп Максим Бужанский обратил внимание на то, что новая аббревиатура может привести к путанице, поскольку в Украине уже семь лет сокращение ОП прочно ассоциируется с Офисом Президента.

"Не могу сказать, чтобы слово ОП вызвало прилив симпатии у людей, но как только ТЦК назовут Офисами Призова, буквы ОП заиграют новыми красками. Идея просто гениальная, интересно кто автор?", — иронизирует депутат.

Кроме шуток по поводу названия, Бужанский выразил скептицизм относительно реальных изменений в методах работы обновленного ведомства. Он провел параллель с известным кинофильмом, отметив, что пока не видит признаков приостановки принудительной мобилизации на улицах.

"Это очередной набор слайдов, призванный дать еще несколько месяцев ожиданий изменения к лучшему, уверен", — подытожил он свою позицию по анонсированной реформе.

Отметим, что ранее Роман Костенко подчеркивал, что сейчас речь идет не о масштабной реформе, а о точечных изменениях, направленных на улучшение эффективности мобилизации и ее восприятие гражданами. Среди предложений передать полиции отдельные функции ТЦК и СП. В Минобороны считают, что это может уменьшить общественное напряжение и сделать процессы более ясными и прозрачными. В то же время, детали изменений еще не финализированы.