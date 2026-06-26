ООН призупинила супровід суден через Ормузьку протоку: що сталося

Міжнародна морська організація ООН вирішила поставити на паузу операцію з виведення суден з району Ормузької протоки. Причиною стала атака на вантажне судно, яка поставила під сумнів безпеку морського коридору. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Суховантаж. Фото: з відкритих джерел

Програму з супроводу суден організацією запустили 23 червня для допомоги сотням бортів і тисячам моряків, які залишалися заблокованими в регіоні через бойові дії.

Для проходу суден були визначені два маршрути – через іранські та оманські води, останній варіант був підтримуваний Штатами. До моменту призупинення роботи морської організації нею скористалися 57 суден, на борту яких перебували близько 1100 моряків.

Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що пауза необхідна для оцінки гарантій безпеки після останнього інциденту. За попередніми даними, атаковане судно не брало участі в офіційній програмі евакуації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати та Іран зробили крок до зниження напруженості навколо Ормузької протоки – стратегічно важливої морської артерії, через яку проходить значна частина світових постачань нафти. Як повідомляє CNN, сторони погодили створення спеціального механізму оперативного зв'язку для запобігання інцидентам та забезпечення безпеки судноплавства.

Про досягнуту домовленість оголосили посередники переговорного процесу – Катар та Пакистан, які брали участь у консультаціях, які проходили у Швейцарії. Новий канал комунікації покликаний забезпечити швидку взаємодію між сторонами у разі виникнення спірних чи небезпечних ситуацій в акваторії протоки.



