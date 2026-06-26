ООН приостановила сопровождение судов через Ормузский пролив: что произошло

Международная морская организация ООН решила поставить на паузу операцию по выводу судов из района Ормузского пролива. Причиной стала атака на грузовое судно, подвергшее сомнению безопасность морского коридора. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Сухогруз. Фото: из открытых источников

Программа по сопровождению судов организацией была запущена 23 июня для помощи сотням бортов и тысячам моряков, которые оставались заблокированными в регионе из-за боевых действий.

Для прохода судов были определены два маршрута – через иранские и оманские воды, последний вариант был поддерживаемым Штатами. К моменту приостановки работы морской организации ею воспользовались 57 судов, на борту которых находились около 1100 моряков.

Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что пауза необходима для оценки гарантий безопасности после последнего инцидента. По предварительным данным, атакованное судно не участвовало в официальной программе эвакуации.

Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты и Иран шагнули к снижению напряженности вокруг Ормузского пролива – стратегически важной морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Как сообщает CNN, стороны согласовали создание специального механизма оперативной связи для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности судоходства.

О достигнутой договоренности объявили посредники переговорного процесса – Катар и Пакистан, участвовавшие в консультациях, проходивших в Швейцарии. Новый канал коммуникации призван обеспечить быстрое взаимодействие между сторонами при возникновении спорных или опасных ситуаций в акватории пролива.



