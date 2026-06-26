logo

BTC/USD

60224

ETH/USD

1568.11

USD/UAH

44.92

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ООН приостановила сопровождение судов через Ормузский пролив: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

ООН приостановила сопровождение судов через Ормузский пролив: что произошло

ООН приостановила сопровождение судов через Ормузский пролив после атаки на гражданский сухогруз

26 июня 2026, 08:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Международная морская организация ООН решила поставить на паузу операцию по выводу судов из района Ормузского пролива. Причиной стала атака на грузовое судно, подвергшее сомнению безопасность морского коридора. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

ООН приостановила сопровождение судов через Ормузский пролив: что произошло

Сухогруз. Фото: из открытых источников

Программа по сопровождению судов организацией была запущена 23 июня для помощи сотням бортов и тысячам моряков, которые оставались заблокированными в регионе из-за боевых действий.

Для прохода судов были определены два маршрута – через иранские и оманские воды, последний вариант был поддерживаемым Штатами. К моменту приостановки работы морской организации ею воспользовались 57 судов, на борту которых находились около 1100 моряков.

Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что пауза необходима для оценки гарантий безопасности после последнего инцидента. По предварительным данным, атакованное судно не участвовало в официальной программе эвакуации.

Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты и Иран шагнули к снижению напряженности вокруг Ормузского пролива – стратегически важной морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Как сообщает CNN, стороны согласовали создание специального механизма оперативной связи для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности судоходства.

О достигнутой договоренности объявили посредники переговорного процесса – Катар и Пакистан, участвовавшие в консультациях, проходивших в Швейцарии. Новый канал коммуникации призван обеспечить быстрое взаимодействие между сторонами при возникновении спорных или опасных ситуаций в акватории пролива.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/oil-back-pre-war-levels-hormuz-traffic-rebounds-us-tries-reassure-gulf-allies-2026-06-25/
Теги:

Новости

Все новости