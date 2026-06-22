Після загроз перекрити Ормуз: США та Іран пішли на несподіваний компроміс

Сполучені Штати та Іран зробили крок до зниження напруженості навколо Ормузької протоки – стратегічно важливої морської артерії, через яку проходить значна частина світових постачань нафти. Як повідомляє CNN, сторони погодили створення спеціального механізму оперативного зв'язку для запобігання інцидентам та забезпечення безпеки судноплавства.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Про досягнуту домовленість оголосили посередники переговорного процесу – Катар та Пакистан, які брали участь у консультаціях, які проходили у Швейцарії. Новий канал комунікації покликаний забезпечити швидку взаємодію між сторонами у разі виникнення спірних чи небезпечних ситуацій в акваторії протоки.

Згідно з підписаним меморандумом, протягом найближчих 60 днів торгові судна мають отримати гарантії безпечного проходу між Перською та Оманською затоками. Іран, у свою чергу, зобов'язався сприяти безперешкодному та безоплатному руху кораблів за маршрутом, який вважається одним із найважливіших для світової торгівлі енергоресурсами.

Домовленість стала результатом складних переговорів, що відбувалися на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході. Ще кілька днів тому представники іранського військового керівництва заявляли про можливість повного перекриття Ормузької протоки. Такі погрози розглядалися як відповідь на дії Ізраїлю в регіоні та претензії Тегерана до позиції Вашингтона щодо врегулювання конфлікту.

Додаткову напругу викликали й заяви президента США Дональда Трампа, який не відкинув можливості встановлення американського контролю над стратегічним маршрутом. Ці слова викликали жорстку реакцію Тегерана та поставили під загрозу подальші переговори.

Незважаючи на взаємні загрози і високий рівень недовіри, сторони все ж таки змогли знайти тимчасовий компроміс. Тепер увага світової спільноти прикута до того, чи буде досягнута угода початком більш масштабного діалогу, чи залишиться лише короткостроковим заходом щодо запобігання нової кризи в регіоні.

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