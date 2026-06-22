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После угроз перекрыть Ормуз: США и Иран пошли на неожиданный компромисс

Вашингтон и Тегеран договорились о специальном канале связи, который должен предотвратить кризис на одном из важнейших морских маршрутов мира

22 июня 2026, 12:46
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты и Иран сделали шаг к снижению напряженности вокруг Ормузского пролива – стратегически важной морской артерии, через которую проходит значительная часть мировых поставок нефти. Как сообщает CNN, стороны согласовали создание специального механизма оперативной связи для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности судоходства.

После угроз перекрыть Ормуз: США и Иран пошли на неожиданный компромисс

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

О достигнутой договоренности объявили посредники переговорного процесса – Катар и Пакистан, которые принимали участие в консультациях, проходивших в Швейцарии. Новый канал коммуникации призван обеспечить быстрое взаимодействие между сторонами в случае возникновения спорных или опасных ситуаций в акватории пролива.

Согласно подписанному меморандуму, в течение ближайших 60 дней торговые суда должны получить гарантии безопасного прохода между Персидским и Оманским заливами. Иран, в свою очередь, обязался содействовать беспрепятственному и бесплатному движению кораблей по маршруту, который считается одним из важнейших для мировой торговли энергоресурсами.

Договоренность стала результатом сложных переговоров, проходивших на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Еще несколько дней назад представители иранского военного руководства заявляли о возможности полного перекрытия Ормузского пролива. Такие угрозы рассматривались как ответ на действия Израиля в регионе и претензии Тегерана к позиции Вашингтона относительно урегулирования конфликта.

Дополнительное напряжение вызвали и заявления президента США Дональда Трампа, который не исключил возможности установления американского контроля над стратегическим маршрутом. Эти слова вызвали жесткую реакцию Тегерана и поставили под угрозу дальнейшие переговоры.

Несмотря на взаимные угрозы и высокий уровень недоверия, стороны все же смогли найти временный компромисс. Теперь внимание мирового сообщества приковано к тому, станет ли достигнутое соглашение началом более масштабного диалога или останется лишь краткосрочной мерой по предотвращению нового кризиса в регионе.

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Источник: https://edition.cnn.com/2026/06/21/world/live-news/iran-war-trump-israel-lebanon?post-id=cmqokyxmr00013b6tdnb348ta
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