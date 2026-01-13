ООН планує цього року надати українцям допомоги на 2,3 млрд доларів

У 2026 році Організація Об’єднаних Націй разом із гуманітарними партнерами планує охопити допомогою близько 4,1 мільйона мешканців України.

Організація Об’єднаних Націй. Фото: з відкритих джерел

При цьому, за оцінками ООН, загальна кількість людей в країні, які потребують підтримки, оцінюється у 10,8 мільйона. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на презентований у Києві План гуманітарних потреб та реагування ООН.

Документ передбачає надання продовольства, медичних послуг, допомоги з житлом, соціально-правового захисту, грошових виплат та інших видів підтримки для найбільш уразливих верств населення. За підрахунками ООН, для реалізації цих заходів необхідно залучити 2,3 млрд доларів.

Під час презентації гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале підкреслив, що план відображає спільну відповідальність міжнародної спільноти за підтримку людей, які переживають серйозні труднощі через масові відключення електроенергії та опалення на тлі суворих зимових умов.

Стратегія допомоги зосереджена на чотирьох ключових групах. Йдеться, зокрема, про мешканців прифронтових територій, які постійно перебувають під обстрілами, людей, змушених залишати свої домівки в пошуках безпеки. А також тих, хто втратив житло й доступ до базових послуг унаслідок атак; а також найбільш вразливих переселенцях і громадянах, які ризикують залишитися без соціального захисту.

В ООН зазначають, що така структура плану дозволяє оперативно реагувати на нові удари, масові переміщення населення або сезонні проблеми, зокрема перебої в роботі критичної інфраструктури після атак на енергосистему.

Надання допомоги здійснюватиметься у тісній взаємодії з українською владою та має доповнювати державні програми підтримки населення і заходи з евакуації, які координує уряд України.

Як повідомляв портал "Коментарі", ООН за минулий рік зафіксувала різке зростання кількості жертв через дрони, далекобійну зброю та атаки на енергетику. За даними Організації, впродовж 2025 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 2514 цивільних, ще 12 142 людини зазнали поранень. Це на 31% більше, ніж у 2024 році, і найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення РФ.