ООН планирует в этом году предоставить украинцам пособия на 2,3 млрд долларов

В 2026 году Организация Объединенных Наций вместе с гуманитарными партнерами планирует охватить около 4,1 миллиона жителей Украины.

Организация Объединенных Наций. Фото: из открытых источников

При этом, по оценкам ООН, общее количество нуждающихся в поддержке людей в стране оценивается в 10,8 миллиона. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представленный в Киеве План гуманитарных потребностей и реагирование ООН.

Документ предусматривает предоставление продовольствия, медицинских услуг, пособий с жильем, социально-правовой защиты, денежных выплат и других видов поддержки для наиболее уязвимых слоев населения. По подсчетам ООН, для реализации этих мер необходимо привлечь 2,3 млрд долларов.

В ходе презентации гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале подчеркнул, что план отражает общую ответственность международного сообщества за поддержку людей, которые испытывают серьезные трудности из-за массовых отключений электроэнергии и отопления на фоне суровых зимних условий.

Стратегия сосредоточена на четырех ключевых группах. Речь идет, в частности, о постоянно находящихся под обстрелами жителях прифронтовых территорий, людях, вынужденных покидать свои дома в поисках безопасности. А также потерявших жилье и доступ к базовым услугам вследствие атак; а также наиболее уязвимых переселенцев и граждан, рискующих остаться без социальной защиты.

В ООН отмечают, что такая структура плана позволяет оперативно реагировать на новые удары, массовые перемещения населения или сезонные проблемы, в частности, перебои в работе критической инфраструктуры после атак на энергосистему.

Оказание помощи будет осуществляться в тесном взаимодействии с украинскими властями и должно дополнять государственные программы поддержки населения и мероприятия по эвакуации, которые координирует правительство Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", ООН за прошлый год зафиксировала резкий рост числа жертв из-за дронов, дальнобойного оружия и атаки на энергетику. По данным Организации, в течение 2025 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 2514 гражданских, еще 12 142 человека получили ранения. Это на 31% больше, чем в 2024 году, и самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.