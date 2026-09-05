ООН підтримала нову карту світу: як проголосувала Україна

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, яка закликає ширше використовувати нову карту світу, яка точніше передає реальні розміри континентів. Документ передбачає просування проекції Equal Earth як альтернативу звичній проекції Меркатора, повідомляє Associated Press.

Карта світу. Фото: AP

Ініціатором резолюції виступив Того, а кампанію активно підтримали держави Африканського союзу. Під час голосування документ одержав підтримку 164 країн. Єдиними, хто виступив проти, стали США.

Україна, Сербія, Естонія, Грузія, Литва та Молдова під час голосування утрималися.

Йдеться про перегляд підходу до візуального уявлення світу, який використовується протягом кількох століть. Проекція Меркатора з'явилася ще в XVI столітті і набула широкого поширення завдяки зручності для навігації. Однак її головний недолік полягає у значному спотворенні розмірів територій, особливо розташованих ближче до Північного та Південного полюсів.

Один із найвідоміших прикладів – порівняння Африки та Гренландії. На звичній карті їх площі можуть виглядати порівнянними, хоча насправді Африка приблизно в 14 разів більша за Гренландію.

Прихильники Equal Earth вважають, що нова проекція дозволяє набагато точніше передати відносні розміри материків. Особливо активно її просування підтримують африканські країни та громадські організації. Вони вказують, що традиційне зображення світу візуально зменшує масштаб Африки та Південної Америки порівняно з територіями, що розташовані ближче до полюсів.

При цьому рішення Генасамблеї ООН не означає повної заборони картки Меркатора. Резолюція має рекомендаційний характер і закликає уряди, освітні установи та інші організації розглянути можливість ширшого використання Equal Earth.

Таким чином, звична карта світу не зникне, але в неї з'являється серйозна альтернатива – та, яка прагне показати континенти ближче до реальних пропорцій.

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