ООН поддержала новую карту мира: как проголосовала Украина

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, призывающую шире использовать новую карту мира, которая точнее передает реальные размеры континентов. Документ предусматривает продвижение проекции Equal Earth как альтернативы привычной проекции Меркатора, сообщает Associated Press.

Карта мира. Фото: AP

Инициатором резолюции выступил Того, а саму кампанию активно поддержали государства Африканского союза. Во время голосования документ получил поддержку 164 стран. Единственными, кто выступил против, стали США.

Украина, Сербия, Эстония, Грузия, Литва и Молдова при голосовании воздержались.

Речь идет о пересмотре подхода к визуальному представлению мира, который используется на протяжении нескольких столетий. Проекция Меркатора появилась еще в XVI веке и получила широкое распространение благодаря удобству для навигации. Однако ее главный недостаток заключается в значительном искажении размеров территорий, особенно расположенных ближе к Северному и Южному полюсам.

Один из наиболее известных примеров – сравнение Африки и Гренландии. На привычной карте их площади могут выглядеть сопоставимыми, хотя в действительности Африка примерно в 14 раз больше Гренландии.

Сторонники Equal Earth считают, что новая проекция позволяет гораздо точнее передать относительные размеры материков. Особенно активно ее продвижение поддерживают африканские страны и общественные организации. Они указывают, что традиционное изображение мира визуально уменьшает масштаб Африки и Южной Америки по сравнению с территориями, расположенными ближе к полюсам.

При этом решение Генассамблеи ООН не означает полного запрета карты Меркатора. Резолюция носит рекомендательный характер и призывает правительства, образовательные учреждения и другие организации рассмотреть возможность более широкого использования Equal Earth.

Таким образом, привычная карта мира не исчезнет, но у нее появляется серьезная альтернатива – та, которая стремится показать континенты ближе к их реальным пропорциям.

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