ООН б'є на сполох: у якому тривожному списку опинилася Україна

Зниження дитячої смертності у світі суттєво сповільнилося, а у низці країн цей прогрес і зовсім зупинився. Таких висновків дійшли Організація Об'єднаних Націй, включивши Україна до списку держав з найбільш тривожною ситуацією.

Згідно з новим звітом, у 2024 році майже 7 мільйонів людей померли, не досягнувши 25-річного віку. Із них 4,9 мільйона – діти до п'яти років. Експерти наголошують: незважаючи на попередні успіхи, з 2015 року темпи зниження смертності помітно сповільнилися та залишаються вкрай нерівномірними.

Найбільше трагедій фіксується в країнах Африки на південь від Сахари та Південної Азії – там відбувається майже три чверті всіх дитячих смертей. Проте особливе занепокоєння викликають держави, охоплені конфліктами. У таких умовах діти помирають до п'яти років утричі частіше, ніж у стабільних країнах.

До категорії найбільш уразливих, окрім України, увійшли Афганістан, Гаїті, Судан, а також території Західного берега та Гази. Збройні конфлікти, нестабільність та зруйнована інфраструктура безпосередньо впливають на доступ до медицини, харчування та базових умов життя.

Звіт також фіксує гендерний розрив: смертність серед хлопчиків вища, ніж серед дівчаток, а серед молодих чоловіків зниження показників відбувається значно повільніше. Зокрема, серед чоловіків 20-24 років смертність скоротилася лише на 26%, тоді як серед жінок – на 43%.

Автори дослідження попереджають: без термінових інвестицій у системи охорони здоров'я, цільових програм та міжнародної підтримки зупинити негативну динаміку не вдасться. В іншому випадку світ ризикує втратити досягнення останніх десятиліть у боротьбі за виживання дітей.

