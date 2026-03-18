logo

BTC/USD

73918

ETH/USD

2317.3

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события ООН бьет тревогу: в каком тревожном списке оказалась Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

ООН бьет тревогу: в каком тревожном списке оказалась Украина

Мировой прогресс замедлился, миллионы детей не доживают до 5 лет, а войны перечеркивают десятилетия достижений

18 марта 2026, 07:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Снижение детской смертности в мире существенно замедлилось, а в ряде стран этот прогресс и вовсе остановился. К таким выводам пришли в Организация Объединенных Наций, включив Украина в список государств с наиболее тревожной ситуацией.

Смертность среди детей. Фото: из открытых источников

Согласно новому отчету, в 2024 году почти 7 миллионов человек умерли, не достигнув 25-летнего возраста. Из них 4,9 миллиона – дети до пяти лет. Эксперты подчеркивают: несмотря на предыдущие успехи, с 2015 года темпы снижения смертности заметно замедлились и остаются крайне неравномерными.

Наибольшее число трагедий фиксируется в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии – там происходит почти три четверти всех детских смертей. Однако особую обеспокоенность вызывают государства, охваченные конфликтами. В таких условиях дети умирают до пяти лет втрое чаще, чем в стабильных странах.

В категорию наиболее уязвимых, помимо Украины, вошли Афганистан, Гаити, Судан, а также территории Западного берега и Газы. Вооруженные конфликты, нестабильность и разрушенная инфраструктура напрямую влияют на доступ к медицине, питанию и базовым условиям жизни.

Отчет также фиксирует гендерный разрыв: смертность среди мальчиков выше, чем среди девочек, а среди молодых мужчин снижение показателей происходит значительно медленнее. В частности, среди мужчин 20-24 лет смертность сократилась лишь на 26%, тогда как среди женщин – на 43%.

Авторы исследования предупреждают: без срочных инвестиций в системы здравоохранения, целевых программ и международной поддержки остановить негативную динамику не удастся. В противном случае мир рискует потерять достижения последних десятилетий в борьбе за выживание детей.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unicef.org/press-releases/progress-reducing-child-deaths-slows-49-million-children-under-five-die-2024
Теги:

Новости

Все новости