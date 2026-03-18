ООН бьет тревогу: в каком тревожном списке оказалась Украина

Снижение детской смертности в мире существенно замедлилось, а в ряде стран этот прогресс и вовсе остановился. К таким выводам пришли в Организация Объединенных Наций, включив Украина в список государств с наиболее тревожной ситуацией.

Согласно новому отчету, в 2024 году почти 7 миллионов человек умерли, не достигнув 25-летнего возраста. Из них 4,9 миллиона – дети до пяти лет. Эксперты подчеркивают: несмотря на предыдущие успехи, с 2015 года темпы снижения смертности заметно замедлились и остаются крайне неравномерными.

Наибольшее число трагедий фиксируется в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии – там происходит почти три четверти всех детских смертей. Однако особую обеспокоенность вызывают государства, охваченные конфликтами. В таких условиях дети умирают до пяти лет втрое чаще, чем в стабильных странах.

В категорию наиболее уязвимых, помимо Украины, вошли Афганистан, Гаити, Судан, а также территории Западного берега и Газы. Вооруженные конфликты, нестабильность и разрушенная инфраструктура напрямую влияют на доступ к медицине, питанию и базовым условиям жизни.

Отчет также фиксирует гендерный разрыв: смертность среди мальчиков выше, чем среди девочек, а среди молодых мужчин снижение показателей происходит значительно медленнее. В частности, среди мужчин 20-24 лет смертность сократилась лишь на 26%, тогда как среди женщин – на 43%.

Авторы исследования предупреждают: без срочных инвестиций в системы здравоохранения, целевых программ и международной поддержки остановить негативную динамику не удастся. В противном случае мир рискует потерять достижения последних десятилетий в борьбе за выживание детей.

