Как не стать смертником ФСБ: советы, которые помогут сохранить жизнь

Россияне готовятся устроить в Украине ряд терактов. Их задание оборудовать жертву взрывным устройством, внушить ей чувство безопасности (обмануть), вывести к объекту/цели и привести устройство в действие.

ФСБ

При этом бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал приметы которые используются для обмана. Например, по его словам, жертву могут попросить передать посылку мужу-военному, поскольку "жена" не может приехать из-за маленьких детей, которых не с кем оставить.

Также, говорит Арестович, могут попросить занести военным или в ТЦК записывающее устройство, говорят где его оставить, подрывают его со стороны.

"Надень этот пояс и свинцовый фартук под него. Твоя задача — сблизиться с человеком и нажать кнопку. Его облучит, а ты будешь в безопасности и с большими деньгами. Подрыв осуществляет сама жертва. Если не нажимает — подрыв осуществляется со стороны.

Надень/возьми это устройство. Оно запишет биоритмы/параметры мобильного телефона человека, нам нужны эти данные и возвращайся за деньгами — подрыв осуществляет сама жертва. Если не нажимает — подрыв осуществляется со стороны", — рассказывает Арестович схемы, которые могут предлагать сотрудники ФСБ.

То есть, говорит он, схема всегда одна — доставка чего-либо, что весит не менее 500 грамм (сверток, сумка, коробка, прибор) за вознаграждение к военным или полиции.

При этом, мотив подбирается в зависимости от основной мотивации будущей торпеды, которая устанавливается серией проверочных вопросов при анонимном общении в том же телеграмме.

"Если Вас попросили поднести что-то военным/полицейским за вознаграждение и бесплатно, это уже не звонок — это в один конец", — предупреждает Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько стоит подорвать ТЦК.



