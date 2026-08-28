Олексія Арестовича засудили до 11 років ув'язнення в Росії за «заклики до тероризму»

Російський суд заочно засудив колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича до 11 років колонії та в'язниці. Відповідний вердикт виніс Другий західний окружний військовий суд у Москві, звинувативши українського блогера у публічних закликах до терористичної діяльності та поширенні так званих "фейків" про збройні сили РФ.

Олексій Арестович

Як повідомляють російські пропагандистські медіа із зали засідань, суддя повністю підтримав обвинувальний акт, який раніше затвердила Генеральна прокуратура країни-агресорки.

"За сукупністю злочинів призначити Арестовичу Олексію Миколайовичу остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі", — оголосив рішення суддя.

Згідно з вироком, перші три роки засуджений має відбувати в тюрмі, а решту терміну — в колонії загального режиму. Крім того, російське правосуддя вирішило обмежити блогеру доступ до мережі.

"Також суд позбавив його права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів та каналів в інтернеті, на 4 роки", — зазначається у судовому рішенні.

Приводом для кримінального переслідування, через яке Арестовича оголосили у розшук, стали його публікації весни 2022 року. За версією російського слідства, 17 березня він закликав українців нищити колії, аби заблокувати залізничне постачання окупаційних військ. Також йому інкримінували пост від 8 квітня про ракетний удар росіян по вокзалу в Краматорську. Суд побачив у цих діях "мотиви національної ворожнечі" та "публічні заклики до тероризму через інтернет".

Варто нагадати, що ще у 2023 році Росія внесла ексрадника до переліку "терористів та екстремістів". Прикметно, що вже після цього у розмові з Ксенією Собчак Арестович відзначився скандальною заявою, запевнивши, що в разі свого президентства нібито погодився б віддати Путіну Крим та чотири українські області. Наразі ж в Україні проти блогера діють офіційні санкції, а його YouTube-канал заблоковано.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Арестович дав прогноз на осінньо-зимовий період в Україні.