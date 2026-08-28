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Олексія Арестовича засудили до 11 років ув'язнення в Росії за «заклики до тероризму»

У РФ засудили Арестовича: блогеру дали термін за заклики блокувати залізниці та «фейки» про російську армію

28 серпня 2026, 13:37
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Недилько Ксения

Російський суд заочно засудив колишнього позаштатного радника Офісу Президента України Олексія Арестовича до 11 років колонії та в'язниці. Відповідний вердикт виніс Другий західний окружний військовий суд у Москві, звинувативши українського блогера у публічних закликах до терористичної діяльності та поширенні так званих "фейків" про збройні сили РФ.

Олексія Арестовича засудили до 11 років ув'язнення в Росії за «заклики до тероризму»

Олексій Арестович

Як повідомляють російські пропагандистські медіа із зали засідань, суддя повністю підтримав обвинувальний акт, який раніше затвердила Генеральна прокуратура країни-агресорки.

"За сукупністю злочинів призначити Арестовичу Олексію Миколайовичу остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі", — оголосив рішення суддя.

Згідно з вироком, перші три роки засуджений має відбувати в тюрмі, а решту терміну — в колонії загального режиму. Крім того, російське правосуддя вирішило обмежити блогеру доступ до мережі.

"Також суд позбавив його права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів та каналів в інтернеті, на 4 роки", — зазначається у судовому рішенні.

Приводом для кримінального переслідування, через яке Арестовича оголосили у розшук, стали його публікації весни 2022 року. За версією російського слідства, 17 березня він закликав українців нищити колії, аби заблокувати залізничне постачання окупаційних військ. Також йому інкримінували пост від 8 квітня про ракетний удар росіян по вокзалу в Краматорську. Суд побачив у цих діях "мотиви національної ворожнечі" та "публічні заклики до тероризму через інтернет".

Варто нагадати, що ще у 2023 році Росія внесла ексрадника до переліку "терористів та екстремістів". Прикметно, що вже після цього у розмові з Ксенією Собчак Арестович відзначився скандальною заявою, запевнивши, що в разі свого президентства нібито погодився б віддати Путіну Крим та чотири українські області. Наразі ж в Україні проти блогера діють офіційні санкції, а його YouTube-канал заблоковано.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Арестович дав прогноз на осінньо-зимовий період в Україні.



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